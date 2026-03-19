Sesizare către IPS Calinic: O credincioasă semnalează suprasolicitarea extremă a unui preot sucevean. Ierarhul promite analiză atentă

O credincioasă din Suceava a adresat o sesizare directă Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, semnalând o situație considerată de ea cel puțin jenantă și potențial periculoasă pentru sănătatea unui preot paroh din zonă. Mesajul, transmis recent pe adresa Răspunsul Ierarhului descrie o suprasolicitare extremă a unui singur slujitor, în condițiile în care parohia ar dispune de mai mulți preoți titulari și unul pensionar.

În sesizarea sa, credincioasa (care semnează doar cu inițiala A.) descrie situația astfel: deși parohia ar avea mai mulți preoți (inclusiv unul pensionar), doar unul singur efectuează practic toate slujbele zilnice și ocazionale, în timp ce ceilalți se implică extrem de rar, aproape exclusiv la marile sărbători.

Printre aspectele concrete semnalate se numără:

scurtarea semnificativă a slujbelor de înmormântare, atribuită oboselii și problemelor de sănătate ale preotului respectiv;

eforturi pentru a urca sute de trepte (în contextul unei zone cu blocuri de locuințe) pentru a duce icoana și agheasma la familiile credincioșilor;

semne clinice evidente de suprasolicitare: respirație grea, pauze frecvente pentru a-și trage sufletul în timpul vorbirii, transpirație abundentă la efort minim;

context personal agravant: preotul ar fi suferit o dramă familială majoră (decesul copilului în Elveția), care i-ar fi afectat sănătatea cardiacă.

Autoarea sesizării subliniază că scrie din compasiune față de preot, pe care îl consideră „aproape de pensie” și „bolnav tare”, avertizând că „mult n-o mai duce în așa condiții”. Ea îndeamnă ierarhul să verifice personal situația, sugerând chiar o întâlnire scurtă la cabinetul arhiepiscopal pentru a observa direct starea de sănătate a preotului.

Răspunsul oficial al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților nu a întârziat să apară și a fost comunicat public în aceeași zi:

„Doamne, ajută! Este prima sesizare de acest fel. Vă asigurăm că vom analiza cele semnalate cu toată atenția. Post binecuvântat!”