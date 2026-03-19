Șapte elevi de gimnaziu și șase de liceu din județul Suceava s-au calificat la etapa națională a Olimpiadei de Informatică 2026

Etapa județeană a Olimpiadei Naționale de Informatică a demonstrat încă o dată nivelul ridicat de pregătire al elevilor suceveni în domeniul programării competitive. Competiția, recunoscută pentru gradul său ridicat de dificultate, a solicitat participanților nu doar cunoștințe solide de algoritmi și structuri de date, ci și capacitatea de a concepe soluții eficiente și corecte sub constrângeri stricte de timp și memorie. Evaluarea s-a realizat exclusiv automatizat, fără posibilitatea de a corecta erori de execuție.

Calificarea la etapa națională reprezintă o performanță de elită, obținută după sute de ore de pregătire intensivă, atât individuală, cât și în cadrul programelor dedicate: Centrul Județean de Pregătire „Hai la Olimpiadă!” Suceava și Palatul Copiilor Suceava, unde elevii beneficiază de îndrumarea unor profesori cu experiență vastă în olimpiade.

Secțiunea gimnaziu – 7 calificări la etapa națională

Șapte elevi din județul Suceava s-au calificat la etapa națională de gimnaziu, care se va desfășura în perioada 22–26 martie 2026, la Baia Mare (județul Maramureș). Lista elevilor calificați:

Moisiuc G.M. Matei – clasa a VI-a – Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava / Centrul de Pregătire „Hai la Olimpiadă!” – prof. Petrișor Adrian, prof. Freitag Gabriela-Rodica Dorobăț V. Matei – clasa a VII-a – Școala Gimnazială Nr. 8 Suceava / Centrul de Pregătire „Hai la Olimpiadă!” – prof. Ioachimescu Ancuța, prof. Ildegez Mihaela-Corina Zaiț I. Bogdan – clasa a VII-a – Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava / Centrul de Pregătire „Hai la Olimpiadă!” – prof. Hatmanu Cristina Mihaela, prof. Ildegez Mihaela Corina Medvichi I.C. Darius – clasa a VII-a – Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava / Centrul de Pregătire „Hai la Olimpiadă!” – prof. Hatmanu Cristina Mihaela, prof. Ildegez Mihaela Corina Oniu G. Ștefan – clasa a VIII-a – Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava / Centrul Județean de Pregătire „Hai la Olimpiadă!” / Palatul Copiilor Suceava – prof. Dumitrașcu Gabriela, prof. Pînzaru Liviu Vasile Musteață F. Tudor Gabriel – clasa a VIII-a – Școala Gimnazială „Ion Creangă” Suceava / Palatul Copiilor Suceava – prof. Hreciuc Elena Matroana, prof. Pînzaru Liviu Vasile Cibotariu A. Matei – clasa a VIII-a – Școala Gimnazială Nr. 3 Suceava / Palatul Copiilor Suceava – prof. Petrovici Daniela, prof. Pînzaru Liviu Vasile

Secțiunea liceu – 6 calificări la etapa națională

Șase elevi de liceu din județ vor reprezenta Suceava la etapa națională de liceu, programată în perioada 26–30 martie 2026, la Pitești (județul Argeș). Lista calificărilor:

Sfichi Ș. Andrei – clasa a IX-a – Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava / Centrul de Pregătire „Hai la Olimpiadă!” – prof. Costineanu Veronica-Raluca, prof. Hatmanu Mihaela Holotă C. Tudor-Matei – clasa a X-a – Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava – prof. Petrișor Adrian, prof. Costineanu Raluca Tomiță G. Mircea-Ștefan – clasa a XI-a – Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava / Centrul de Pregătire „Hai la Olimpiadă!” – prof. Marcu Daniela, prof. Marcu Ovidiu Marian Gavrilescu C. Răzvan-Cristian – clasa a XI-a – Colegiul Național „Nicu Gane” Fălticeni / Clubul Copiilor Fălticeni / Centrul de Pregătire „Hai la Olimpiadă!” – prof. Filip Dimitrie, prof. Pînzaru Liviu Vasile Poinaru D.R. Rareș-Aurel – clasa a XII-a – Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava / Centrul de Pregătire „Hai la Olimpiadă!” – prof. Petrișor Adrian, prof. Costineanu Veronica Raluca Aparaschivei A. Tudor Andrei – clasa a XII-a – Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava – prof. Petrișor Adrian, prof. Costineanu Veronica Raluca

Etapa județeană a fost coordonată de inspectorul școlar pentru disciplina informatică, prof. Narcisa Daniela Ștefănescu, care a supervizat buna desfășurare a probei și procesul de evaluare.