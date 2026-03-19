Președintele Gheorghe Șoldan a primit vizita ambasadorului Chinei: discuții concrete despre investiții, parcuri industriale și promovarea turistică a Bucovinei pe piața chineză

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a avut joi, 19 martie 2026, o întrevedere oficială de aproape o oră cu Excelența Sa, domnul Chen Feng, Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Populare Chineze în România.

Întâlnirea, desfășurată la sediul Consiliului Județean Suceava, a reunit, alături de președintele Șoldan, pe vicepreședinții Nicolae Robu și Stelian Simeria, precum și pe administratorul public al județului, Cezar Ioja.

În cadrul discuțiilor, oficialii suceveni au prezentat principalele direcții de dezvoltare ale județului, cu accent pe oportunitățile de investiții în cele două parcuri industriale administrate de Consiliul Județean – parcurile din Suceava și Rădăuți. Acestea beneficiază de infrastructură modernă, utilități complete și poziționare strategică, fiind pregătite să găzduiască proiecte industriale și logistice care să genereze locuri de muncă stabile pentru comunitatea locală.

Un subiect important al discuțiilor a fost potențialul economic al județului Suceava în contextul reconstrucției postbelice a Ucrainei. Poziționarea geografică a județului, la granița cu Ucraina, îl plasează într-o zonă cu un rol strategic în lanțurile de aprovizionare și logistică regională, oferind oportunități reale pentru parteneriate în domenii precum construcții, transporturi, energie și industrie prelucrătoare.

De asemenea, s-a discutat intens despre potențialul turistic al Bucovinei. Președintele Gheorghe Șoldan a subliniat necesitatea unei promovări țintite pe piața chineză – una dintre cele mai dinamice surse de turiști outbound din lume – și a propus organizarea unei vizite de lucru a unei delegații de specialiști chinezi în turism, care să descopere direct obiectivele majore ale județului: mănăstirile bucovinene incluse în patrimoniul UNESCO, peisajele montane, satele tradiționale și oferta de turism cultural, rural și de agrement.

Din partea chineză, Excelența Sa Chen Feng și-a manifestat deschiderea pentru continuarea dialogului și trecerea de la discuții la proiecte concrete.

„Ne dorim parteneriate economice solide, care să aducă investiții reale și locuri de muncă pentru suceveni. Suntem pregătiți să valorificăm toate oportunitățile, inclusiv cele legate de reconstrucția Ucrainei și de promovarea turistică internațională”, a declarat președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan.

Întâlnirea de astăzi reprezintă un nou pas în consolidarea relațiilor bilaterale România-China la nivel regional și confirmă interesul crescut al investitorilor chinezi pentru zonele din estul și nord-estul României, în special în contextul noilor coridoare logistice și al piețelor emergente din Europa de Est.