România a învins Turcia cu 37-32 în deplasare, în prima manșă a calificărilor pentru CM 2027. Sorin Grigore și Codrin Radu, printre marcatorii „tricolorilor”

Naționala masculină de handbal a României a obținut o victorie importantă în deplasare, scor 37-32 (19-15), împotriva Turciei, în prima manșă din etapa a doua a preliminariilor Campionatului Mondial de handbal masculin din 2027.

Meciul disputat în sala sportivă din Bolu a fost controlat în mare parte de „tricolori”, care au intrat cu autoritate pe teren și au reușit să-și construiască un avantaj solid încă din prima repriză. La pauză, România conducea cu patru goluri (19-15), diferență pe care a gestionat-o și a extins-o în partea secundă, rezistând încercărilor turcilor de revenire.

Printre marcatorii României s-au numărat și cei doi jucători legitimați la CSU Suceava:

extrema dreapta Sorin Grigore a înscris 3 goluri , fiind unul dintre cei mai eficienți jucători în atacul rapid și pe contraatac;

a înscris , fiind unul dintre cei mai eficienți jucători în atacul rapid și pe contraatac; interul dreapta Codrin Radu și-a trecut în cont 1 gol, contribuind la echilibrul liniei de 9 metri.

Rezultatul din deplasare oferă echipei antrenorului principal un avantaj confortabil înaintea returului, care va avea loc duminică, 22 martie 2026, de la ora 19:00, în Sala Sporturilor „Romeo Iamandi” din Buzău. Un succes pe teren propriu ar asigura calificarea în runda următoare, unde România ar urma să întâlnească puternica echipă a Norvegiei.