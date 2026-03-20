Accident rutier în lanț pe centura ocolitoare a Sucevei cu patru victime din care una încarcerată după un  carambol cu trei autoturisme și un autotren

Un accident rutier în lanț s-a produs vineri dimineață pe centura ocolitoare a municipiului Suceava, implicând trei autoturisme și un autotren.

Din primele informații furnizate de slt. Radu Gabriel din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Bucovina” al județului Suceava, evenimentul a avut loc în cursul dimineții, pe sectorul de centură al orașului reședință de județ.

La fața locului au intervenit pompierii militari din cadrul Detașamentului Suceava, cu o autospecială pentru descarcerare, o autospecială de stingere cu apă și spumă, o ambulanță SMURD tip B2, fiind solicitați în sprijin și patru echipaje SAJ (Serviciu de Ambulanță Județean).

În urma impactului au rezultat patru victime, dintre care una a rămas încarcerată în autoturism. Echipajul specializat pentru descarcerare a reușit extragerea persoanei încarcerate, care a fost predată imediat echipajelor medicale și paramedicale prezente la locul intervenției.

Toate cele patru persoane implicate sunt conștiente și cooperante. După acordarea primului ajutor calificat la fața locului, victimele au fost transportate la UPU Suceava pentru investigații medicale suplimentare și tratament de specialitate.

Polițiștii rutieri efectuează cercetări la fața locului pentru stabilirea cauzelor și împrejurărilor exacte care au condus la producerea acestui accident în lanț.

Circulația pe sectorul respectiv al centurii ocolitoare a fost afectată temporar.