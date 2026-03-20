ISJ Suceava: 12 elevi s-au calificat la faza națională a Olimpiadei de Matematică



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Etapa județeană a Olimpiadei Naționale de Matematică s-a desfășurat în municipiul Suceava, în două locații distincte: Școala Gimnazială Nr. 1 pentru elevii din clasele V-VIII și Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” pentru cei din clasele IX-XII.

La ciclul gimnazial (clasele V-VIII) s-au calificat inițial 172 de elevi, dintre care 168 au fost prezenți la concurs (4 absenți). Comisia de evaluare a acordat 14 premii și 26 de mențiuni. Cei cinci elevi care au obținut rezultatele cele mai bune și s-au calificat la etapa națională sunt:

Clasa a V-a
Spînu S.G. Cezar Damian – Colegiul Național „Ștefan cel Mare" Suceava (prof. îndrumător Alexa Raluca Crisantha) – premiul I Clasa a VI-a Ștefănescu P.L. Andrei Răzvan – Colegiul Național „Ștefan cel Mare" Suceava (prof. îndrumător Alexa Raluca Crisantha) – premiul I

Clasa a VI-a
Ștefănescu P.L. Andrei Răzvan – Colegiul Național „Ștefan cel Mare" Suceava (prof. îndrumător Alexa Raluca Crisantha) – premiul I Clasa a VII-a Iluc D. Darius Emilian – Școala Gimnazială Nr. 3 Suceava (prof. îndrumător Marchitan Claudia Georgeta) – premiul I Costîn G. Victor – Școala Gimnazială Râșca (prof. îndrumător Apetrei Nicolae) – premiul II

Clasa a VII-a
Iluc D. Darius Emilian – Școala Gimnazială Nr. 3 Suceava (prof. îndrumător Marchitan Claudia Georgeta) – premiul I Costîn G. Victor – Școala Gimnazială Râșca (prof. îndrumător Apetrei Nicolae) – premiul II Clasa a VIII-a Bălăceanu N. Marta – Școala Gimnazială „Nicolae Labiș" Mălini (prof. îndrumător Gogan Gabriela) – premiul I

Lotul județean de gimnaziu va fi însoțit la etapa națională de doamna profesoară Gabriela Gogan de la Școala Gimnazială „Nicolae Labiș” Mălini.

La ciclul liceal (clasele IX-XII) au fost calificați inițial 71 de elevi, dintre care 69 au susținut proba (2 absenți). Au fost acordate 12 premii și 12 mențiuni. Cei șapte elevi calificați la etapa națională sunt:

Clasa a IX-a
Sfichi Ș. Andrei – Colegiul Național „Ștefan cel Mare" Suceava (prof. îndrumător Popescu Dan) – premiul I Clasa a X-a Ignat V. Miriam – Colegiul „Alexandru cel Bun" Gura Humorului (prof. îndrumător Ursaciuc Mihaela) – premiul I Amorăriței C. Tudor – Colegiul Național „Ștefan cel Mare" Suceava (prof. îndrumător Amorăriței Cristian) – premiul II

Clasa a X-a
Ignat V. Miriam – Colegiul „Alexandru cel Bun" Gura Humorului (prof. îndrumător Ursaciuc Mihaela) – premiul I Amorăriței C. Tudor – Colegiul Național „Ștefan cel Mare" Suceava (prof. îndrumător Amorăriței Cristian) – premiul II Clasa a XI-a Ieremciuc D. Ciprian-Ştefan – Colegiul Național „Ștefan cel Mare" Suceava (prof. îndrumător Amorăriței Cristian) – premiul I

Clasa a XI-a
Ieremciuc D. Ciprian-Ştefan – Colegiul Național „Ștefan cel Mare" Suceava (prof. îndrumător Amorăriței Cristian) – premiul I Clasa a XII-a Buliga P.B. Sebastian Ionuț – Colegiul Național „Ștefan cel Mare" Suceava (prof. îndrumător Amorăriței Cristian) – premiul I Poinaru D.R. Rareș-Aurel – Colegiul Național „Ștefan cel Mare" Suceava (prof. îndrumător Amorăriței Cristian) – premiul II Aparaschivei A.V. Tudor-Andrei – Colegiul Național „Ștefan cel Mare" Suceava (prof. îndrumător Amorăriței Cristian) – premiul III

Lotul județean de liceu va fi însoțit la etapa națională de domnul profesor Amorăriței Cristian de la Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava.

Etapa națională pentru clasele V-VIII se va desfășura în perioada 30 martie – 3 aprilie 2026, la Drobeta Turnu Severin, iar cea pentru clasele IX-XII în aceeași perioadă, la Alba Iulia.

Întreaga organizare și desfășurare a etapelor județene au fost coordonate de inspectorul școlar pentru matematică, prof. Angelo-Cătălin Bărbuță.