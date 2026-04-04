Bărbat din Baia urmărit național din noiembrie pentru o pedeapsă cu închisoarea, depistat de polițiști în centrul Sucevei în timpul unui control de rutină

Polițiștii din cadrul Biroului Ordine Publică al Poliției Municipiului Suceava au identificat și predat spre executarea pedepsei un bărbat de 38 de ani din comuna Baia, care figura ca persoană urmărită.

Astfel, în seara de 2 aprilie 2026, în jurul orei 21:50, în zona centrală a municipiului Suceava, lângă Biserica Sf. Dumitru, în timpul unui control de rutină, polițiștii au observat o persoană suspectă și au procedat la legitimarea acesteia. Deoarece nu s-a putut stabili identitatea pe loc, bărbatul a fost condus la sediul Poliției Municipiului Suceava.

Verificările în bazele de date ale Poliției Române au arătat că este vorba despre un bărbat din comuna Baia căutat în baza Mandatului de Executare a Pedepsei Închisorii nr. 735/2025, emis la data de 11 noiembrie 2025 de Judecătoria Suceava – Secția Executări Penale.

Bărbatul fusese condamnat definitiv, prin sentința penală nr. 686/05.09.2025 (neapelată), la 1 an și 3 luni de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de „conducere a unui vehicul fără permis de conducere”.

În noaptea de 2 spre 3 aprilie 2026, la ora 01:10, bărbatul a fost depus la Penitenciarul Botoșani în vederea executării pedepsei.