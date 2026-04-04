Două camioane supraîncărcate cu lemn, oprite la Vama: amenzi totale de 40.000 lei aplicate de ISCTR și Poliție

Polițiștii din cadrul Secției 14 Poliție Rurală Vama, împreună cu reprezentanții ISCTR Suceava, au depistat pe DN 17, la intersecția cu DJ 176 și au aplicat amenzi pentru două ansambluri de vehicule care transportau material lemnos, pentru depășirea masei totale maxime autorizate.

Primul control a avut loc la data de 2 aprilie 2026, ora 12:02. A fost oprit un ansamblu format din autoutilitara marca Volvo care tracta semiremorca marca Schmitz, condus de un bărbat de 54 de ani din județul Suceava. Avizul de însoțire SUMAL era valabil pentru 49,413 mc lemn rotund rășinoase, emis de Ocolul Silvic Moldovița. La cântărire, ansamblul a avut o greutate de 50.850 kg, depășind masa totală maximă autorizată cu peste 27,1 %. Conducătorul a fost sancționat contravențional cu amendă de 20.000 lei, conform art. 61 lit. b pct. i din O.G. nr. 43/1997.

Al doilea control a fost efectuat în aceeași zi, în jurul orei 13:45. A fost oprit un alt ansamblu format din autoutilitara marca Scania care tracta semiremorca marca Riedler, condus de un bărbat de 35 de ani din județul Suceava. Avizele SUMAL erau valabile pentru 17,367 mc pe autoutilitară și 24,555 mc pe semiremorcă (lemn rotund rășinoase). La cântărire, ansamblul a avut o greutate de 63.050 kg, depășind masa totală maximă autorizată cu peste 57,62 %. Și în acest caz, conducătorul a fost sancționat cu amendă de 20.000 lei, conform aceluiași articol.

În ambele situații, documentele personale, ale vehiculelor și cele privind proveniența și cantitatea de material lemnos au fost în regulă. Singura neregulă constatată a fost depășirea semnificativă a tonajului admis.