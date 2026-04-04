IZI, inovația care simplifică reciclarea SGR, ajunge la Suceava: returnezi tot sacul în mai puțin de un minut și primești banii pe card

Startup-ul IZI, care a revoluționat sistemul de returnare a ambalajelor cu garanție (SGR) în Iași și Botoșani, își extinde rețeaua și ajunge oficial în Suceava. Trei locații inteligente au fost deschise în zone strategice ale orașului, oferind sucevenilor o soluție rapidă, curată și fără bătăi de cap pentru reciclarea ambalajelor.

După succesul înregistrat în Iași și deschiderea a trei puncte în Botoșani în februarie 2026, IZI aduce la Suceava același sistem inovator: returnezi ambalajele SGR adunate într-un singur sac (minimum 20 de bucăți), fără a mai introduce manual fiecare sticlă sau doză în aparat.

Cum funcționează IZI? Procesul este extrem de simplu și durează sub un minut: • Aduni ambalajele SGR într-un sac și îl legi bine. • Scanezi codul QR din aplicația IZI Eco la unul dintre containere. • Lipești eticheta eliberată automat pe sac. • Depui sacul în locker și primești banii direct pe card în aproximativ 24 de ore.

Cele trei locații deschise la Suceava:

Shopping City Suceava Parcare Sun Gym, lângă Kaufland Universitate Obcini, Bulevardul Gavril Tudoraș

Fondatorul IZI, Ștefan Parascanu, tânăr botoșănean absolvent al Universității din Manchester cu experiență în domeniul bancar la Londra, a creat sistemul pornind de la o frustrare personală: „Am vrut să creez un sistem pe care mi-ar fi plăcut și mie să îl folosesc: rapid, curat și fără bătăi de cap. Dacă reciclarea devine simplă ca aruncarea gunoiului, oamenii vor recicla mai mult.”

IZI organizează constant concursuri prin care premiază cei mai activi reciclatori din comunitate, încurajând astfel un comportament responsabil față de mediu.

Aplicația IZI Eco este disponibilă gratuit în App Store și Google Play, iar harta completă cu toate locațiile poate fi consultată direct în aplicație.