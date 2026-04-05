Atelier francofon de Paște pentru copii organizat de Alianţa Franceză din Suceava

Sâmbătă, 4 aprilie 2026, la sediul Alianţei Franceze Suceava s-a desfășurat atelierul francofon pentru copii „La chasse au trésor de Pâques/ Vânătoarea de comori de Paște”, un eveniment dedicat celebrării sărbătorilor pascale prin activități educative și recreative realizate în limba franceză.

Adresat copiilor cu vârste între 6 și 11 ani, atelierul le-a oferit participanților ocazia de a descoperi limba și cultura franceză într-o atmosferă ludică și festivă, prin cântece, jocuri interactive, povești de sezon, o vânătoare de comori tematică și activități creative de bricolaj. Activitatea a fost susținută de doamnele profesoare Alexandra Sîrghi, Tatiana Ailincăi și Cristina Andronic Runcan.

Evenimentul s-a bucurat de prezența doamnei Prof. univ. dr. H.C. Sanda-Maria Ardeleanu, personalitate marcantă a mediului academic și susținător constant al cooperării culturale și universitare francofone.

Invitatul special al atelierului a fost Damé Kané, conferențiar universitar la Universitatea „Cheikh Anta Diop” din Dakar (Senegal) și cercetător la Universitatea din Clermont-Ferrand, Franța, care le-a prezentat copiilor tradițiile pascale din Senegal, oferindu-le o perspectivă interculturală asupra modului în care această sărbătoare este celebrată în spațiul francofon african.

Vizita domnului Damé Kané în România a avut loc în cadrul unui parteneriat academic și cultural de peste 20 de ani, susținut de doamna Prof. univ. dr. H.C. Sanda-Maria Ardeleanu și Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, în colaborare cu Universitatea „Cheikh Anta Diop” din Dakar, contribuind la consolidarea dialogului intercultural și la promovarea valorilor francofoniei.

Participarea la atelier a fost gratuită, iar evenimentul a reconfirmat rolul Alianţei Franceze Suceava ca spațiu de întâlnire între educație, cultură și diversitate francofonă, oferind copiilor experiențe autentice de învățare prin joc și descoperire.

Alianţa Franceză Suceava își propune să continue organizarea de activități educative și culturale dedicate copiilor și tinerilor, menite să stimuleze interesul pentru limba franceză și deschiderea către alte culturi.