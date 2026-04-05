„Bucurie și Lumină” la Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți: Elevi și profesori au dăruit de Paști cadouri persoanelor vulnerabile

Elevi și cadre didactice de la Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți au transformat generozitatea în fapte concrete vineri, 3 aprilie 2026, prin acțiunea de voluntariat „Bucurie și Lumină – Generozitate și Spirit Civic”.

În cadrul strategiei instituționale de implicare în proiectele SNAC, voluntarii au strâns și pregătit cadouri pentru persoanele vulnerabile din trei centre: Centrul Elisabeta Cacica, Centrul Sf. Maria Vadu Moldovei și Casa de tip familial „Universul copiilor” Rădăuți. Scopul acțiunii a fost să aducă un strop de bucurie și lumină în viața beneficiarilor, cu ocazia apropiatelor sărbători pascale.

Activitatea a fost coordonată de prof. Loredana Puiu, reprezentant SNAC al colegiului, și s-a bucurat de sprijinul deplin al echipei manageriale – prof. dr. Adrian Nicolae Puiu și prof. dr. Luminița Lăzărescu. Clubul de voluntariat „Pentru TINEReI & COMUNITATE” a avut un rol esențial, membrii săi demonstrând implicare exemplară, empatie și responsabilitate socială prin colectarea și împachetarea cadourilor.

„Această acțiune arată că spiritul civic și generozitatea nu cunosc limite și că, împreună, putem aduce bucurie reală în comunitatea noastră”, a transmis Andreea Ignătescu, președinta Clubului de voluntariat „Pentru TINEReI & COMUNITATE”.

Prin astfel de inițiative, Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți continuă să promoveze valorile solidarității și ale implicării civice în rândul tinerilor.