Palmares impresionant al elevilor suceveni de gimnaziu si liceu la Olimpiadele Naționale de Matematică: trei medalii de argint, trei de bronz și două mențiuni de onoare acordate de Societatea de Științe Matematice din România

La Olimpiada Națională de Matematică pentru elevii claselor V-VIII, desfășurată la Drobeta Turnu Severin, în perioada 30 martie – 3 aprilie 2026, patru din cei cinci elevi suceveni care au participat la această competiție au obținut o medalie de argint si una de bronz și două mențiuni de onoare.

Astfel, la clasa a V-a, elevul Cezar Damian Spînu, de la Colegiul Național ”Ștefan cel Mare” Suceava, îndrumat de profesoara Raluca Crisantha Alexa, a obținut medalia de bronz acordată de SSMR .

La clasa a VI-a, elevul Andrei- Răzvan Ștefănescu, de la același colegiu sucevean, îndrumat de profesoara Raluca Crisantha Alexa, a obținut medalia de argint acordată de SSMR.

Darius Emilian Iluc, elev al Școlii Gimnaziale nr. 3 Suceava, îndrumat de profesoara Claudia Georgeta Marchitan și Victor Costîn, elev al Școlii Gimnaziale Rîșca, îndrumat de profesorul Nicolae Apetrei, ambii concurenți fiind în clasa a VII-a, au fost distinși cu Mențiunea de Onoare acordată de Societatea de Științe Matematice din România.

Lotul județean sucevean al elevilor de gimnaziu a fost însoțit la etapa națională a Olimpiadei de Matematică de profesoara Gabriela Gogan, de la Școala Gimnazială ” Nicolae Labiș” Mălini.

La Olimpiada Națională de Matematică pentru elevii claselor IX-XII, desfășurată la Alba Iulia, în perioada 30 martie – 3 aprilie 2026, liceenii suceveni au obținut două medalii de argint și două de bronz acordate de Societatea de Științe Matematice din România.

Elevul Andrei Sfichi, din clasa a IX-a, de la Colegiul Național ”Ștefan cel Mare” Suceava, îndrumat de profesorul Dan Popescu, a obținut medalia de argint și s-a calificat la proba de baraj în vederea constituirii lotului național care va reprezenta România la etapa internațională a acestei competiții.

Eleva Miriam Ignat, din clasa a X-a, de la Colegiul ” Alexandru cel Bun” Gura Humorului, îndrumată de profesoara Mihaela Ursaciuc, a obținut medalia de bronz.

La clasa a XII-a, doi elevi ai Colegiului Național ” Ștefan cel Mare” Suceava, Rareș-Andrei Poinaru și Tudor- Andrei Aparaschivei, îndrumați de profesorul Cristian Amorăriței, au fost medaliați cu argint, respectiv bronz.

Lotul județean al liceenilor suceveni calificați la Olimpiada Națională de Matematică de la Alba-Iulia a fost însoțit de profesorul Cristian Amorăriței, de la Colegiul Național ” Ștefan cel Mare” Suceava.