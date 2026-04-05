Șofer din Iași, cu permisul suspendat, a încercat să fugă de poliție pe străzile din Verești. A fost reținut pentru 24 de ore

Polițiștii din cadrul Secției 14 Poliție Rurală Ipotești au depistat și reținut un bărbat de 47 de ani din comuna Vânători, județul Iași, care a încercat să se sustragă controlului rutier și care conducea cu permisul suspendat.

Evenimentul a avut loc ieri, 4 aprilie 2026, în jurul orei 13:00, pe raza satului Verești, comuna Verești. În timp ce efectuau serviciul de supraveghere a traficului pe DJ 290, polițiștii au efectuat semnalul regulamentar de oprire unui autoturism marca Mercedes Benz. Conducătorul auto a ignorat semnalul, a virat brusc dreapta pe str. Narciselor și a continuat deplasarea.

Echipajul a inițiat imediat urmărirea cu semnale acustice și luminoase. După aproximativ 200 de metri, autoturismul a oprit în capătul străzii, iar șoferul a coborât și a fugit în curtea unei locuințe. Polițiștii au pătruns în curtea imobilului aparținând unei femei și l-au identificat pe bărbat într-o anexă.

Legitimat, acesta s-a dovedit a fi un bărbat de 47 de ani, din satul Vânători, comuna Vânători, județul Iași. Nu avea asupra sa documentele personale, iar verificările în bazele de date ale Poliției Române au arătat că are dreptul de a conduce suspendat.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „conducerea unui vehicul fără permis de conducere” (art. 335 alin. 2 din Codul penal, cu aplicarea art. 41 alin. 1 – formă continuată). Prin ordonanța din 4 aprilie 2026, ora 18:25, suspectul a fost reținut pentru 24 de ore și încarcerat în Arestul IPJ Suceava.

Cercetările sunt continuate de lucrătorii Secției 14 Poliție Rurală Ipotești sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava.