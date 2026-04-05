Agresiune și furt de autoturism în Vama: trei suspecți identificați, toți cu alcool în sânge și fără permis de conducere

Un bărbat din comuna Vama a fost agresat fizic și privat de autoturismul personal în seara de 2 aprilie 2026, iar polițiștii au identificat rapid suspecții, care au fost testați cu alcool în sânge și nu dețineau permis de conducere.

Potrivit cercetărilor efectuate de polițiștii Secției 14 Poliție Rurală Vama, sesizarea a fost primită la ora 21:50 din partea victimei. Acesta a declarat că, în jurul orei 21:00, pe strada Molidului din Vama, a fost contactat telefonic prin aplicația Messenger de către un bărbat din localitate, care i-a cerut să-l transporte acasă de la un bar.

Victima s-a deplasat cu autoturismul Volkswagen Sharan la locul indicat, a parcat pe acostamentul DN 17 și a anunțat sosirea. Pe scaunul din dreapta-față s-a urcat unul dintre suspecți, iar pe bancheta din spate un alt bărbat. În interiorul vehiculului a izbucnit o discuție, iar unul dintre suspecți l-a lovit pe șofer cu pumnul în față. Bărbatul agresat a parat o a doua lovitură, a ieșit din mașină și s-a îndepărtat pe str. Revoluției.

Când s-a întors după 10-15 minute să-și recupereze autoturismul, acesta nu se mai afla la locul inițial. Victima a sesizat furtul prin apel la 112.

În jurul orei 22:30, polițiștii au identificat autoturismul pe str. Miclăușa din Vama, în fața unui bar, iar în apropiere se aflau trei bărbați. Toți trei au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele indicând valori pozitive (între 0,31 mg/l și 0,84 mg/l alcool pur în aerul expirat). Niciunul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie.

Din autoturism a fost sustras și telefonul mobil al victimei. Ulterior s-a stabilit că unul dintre suspecți a folosit telefonul respectiv pentru a accesa contul Messenger al victimei și a contacta concubina acesteia, anunțând-o că victima a fost agresată.

Victima a depus plângere penală și a declarat că bănuiește că unul dintre suspecți ar fi condus autoturismul sustras.

În cauză a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea mai multor infracțiuni: lovire sau alte violențe, furt calificat, distrugere, conducerea unui vehicul fără permis de conducere, conducerea unui vehicul sub influența alcoolului și acces ilegal la un sistem informatic, doi dintre suspecți fiind reținuți.