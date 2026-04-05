Doi șoferi suceveni cu permise suspendate, opriți în trafic de poliție în mai puțin de 24 de ore. Unul dintre ei era cu copilul în mașină

Polițiștii Biroului Rutier Suceava și cei ai Secției 8 Poliție Rurală Adâncata au depistat, în interval de mai puțin de 24 de ore, doi conducători auto care circulau cu dreptul de conducere suspendat.

Primul incident a avut loc la data de 4 aprilie 2026, ora 15:45, pe str. Ștefan cel Mare din municipiul Suceava. Un bărbat de 33 de ani, din comuna Volovăț, aflat la volanul unui autoturism marca Audi Q7, a fost oprit de polițiștii rutieri. În autoturism se afla și fiul minor al conducătorului. Verificările au arătat că bărbatul avea permisul de conducere suspendat în perioada 6 ianuarie – 4 iulie 2026. Testul cu aparatul etilotest a indicat rezultat negativ.

Al doilea caz s-a înregistrat la data de 5 aprilie 2026, ora 00:20, pe DJ 208D, pe raza localității Mitocu Dragomirnei. Un tânăr de 20 de ani, din comuna Hănțești, a fost oprit în timp ce conducea un autoturism marca Hyundai Accent din sens opus. Acesta a prezentat cartea de identitate și certificatul de înmatriculare, precizând că nu are asupra sa permisul de conducere și polița RCA. Verificările au confirmat că tânărul avea dreptul de conducere suspendat în perioada 11 ianuarie – 10 aprilie 2026. Testul cu aparatul etilotest a fost, de asemenea, negativ.

În ambele situații, polițiștii au întocmit dosare penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „conducerea unui vehicul fără permis de conducere”.