Trei șoferi prinși sub influența alcoolului în mai puțin de 24 de ore în județul Suceava



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Polițiștii rutieri au depistat și sancționat, în interval de mai puțin de 24 de ore, trei conducători auto care se aflau sub influența alcoolului pe drumurile județului.

Primul caz a fost înregistrat la data de 4 aprilie 2026, în jurul orei 15:00, pe DJ 208B, în localitatea Hănțești. Un bărbat de 74 de ani, din municipiul Suceava, aflat la volanul unui autoturism marca Dacia Logan, a fost oprit pentru control. Testat cu aparatul etilotest, a rezultat o valoare de 0,45 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost condus la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava pentru recoltarea mostrelor biologice de sânge.

Al doilea incident a avut loc în aceeași zi, la ora 19:30, pe raza municipiului Suceava. Un bărbat de 50 de ani, din satul Știrbăț, comuna Udești, aflat la volanul unui autoturism marca Volkswagen Golf, a fost oprit în cadrul unei acțiuni de prevenire a conducătorilor sub influența alcoolului. Testul etilotest a indicat o concentrație de 0,84 mg/l alcool pur în aerul expirat. Conducătorul a fost de acord cu prelevarea mostrelor biologice de sânge la spital.

Cel de-al treilea caz s-a produs la data de 5 aprilie 2026, ora 00:45, pe DJ 209 B, pe raza comunei Mălini. Un bărbat din municipiul Fălticeni, aflat la volanul unui autoturism marca Volkswagen, a fost oprit pentru control. Testul etilotest a indicat o valoare de 0,62 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost condus la Spitalul Municipal Fălticeni pentru recoltarea probelor biologice de sânge.

În toate cele trei cazuri, polițiștii au întocmit dosare penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, faptă prevăzută și pedepsită de art. 336 alin. (1) din Codul penal.