Festivalul Ouălor Încondeiate de la Moldovița, ediția a XVII-a, a fost deschis de Florii în prezența vicepreședinților Consiliului Județean Suceava

Vicepreședinții Consiliului Județean Suceava, Stelian Simerea și Nicolae Robu, au participat duminică după-amiază la deschiderea celei de-a XVII-a ediții a Festivalului Ouălor Încondeiate de la Moldovița, alături de primarul comunei, Alin Boșutar.

Evenimentul, organizat în Duminica Floriilor, a reunit meșteri populari, artiști și membri ai comunității locale într-o atmosferă autentică și simplă, specifică Bucovinei. Festivalul de la Moldovița rămâne unul dintre cele mai importante evenimente culturale dedicate tradițiilor pascale din județ.

Vicepreședintele Nicolae Robu a declarat:

„Este o onoare să fiu astăzi alături de dumneavoastră, de Florii, la ceea ce este, pe bună dreptate, așa cum spunea și managerul Centrului Cultural Bucovina, Călin Brătianu, perla festivalurilor de ouă încondeiate – festivalul de la Moldovița. Am admirat cu toții creația acestei comunități și îi felicităm pe toți cei care duc mai departe, cu mândrie, această tradiție.”

Manifestarea subliniază încă o dată valoarea patrimoniului imaterial al Bucovinei și rolul comunităților locale în păstrarea și transmiterea meșteșugurilor tradiționale către noile generații.