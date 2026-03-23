Simularea examenului de Bacalaureat la Colegiul Tehnic „Regele Ferdinand I” Rădăuți: o lecție de adaptabilitate și responsabilitate

Luni, 23 martie 2026, în prima zi a simulării naționale a examenului de Bacalaureat, inspectorul școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Suceava, prof. Nicolae-Ciprian Anton, a vizitat centrul de examen organizat la Colegiul Tehnic „Regele Ferdinand I” din Rădăuți. Alături de domnia sa s-au aflat patru inspectori școlari, pentru a evalua desfășurarea probei scrise în condiții cât mai apropiate de cele reale.

În contextul unor provocări logistice semnificative, generate în principal de un număr limitat de supraveghetori disponibili, la Colegiul Tehnic „Regele Ferdinand I” s-a optat pentru o soluție adaptată: organizarea probei scrise într-un spațiu unic – sala de sport a unității școlare. Astfel, cei 292 de elevi prezenți au susținut proba scrisă simultan, într-o atmosferă de liniște deplină și concentrare maximă.

Această decizie, inițial impusă de constrângerile existente, s-a transformat într-un exemplu concret de reziliență și organizare eficientă. Cadrele didactice ale colegiului, care au ales să fie prezente pentru a încuraja și supraveghea elevii, au contribuit decisiv la menținerea unui climat solemn și respectuos față de importanța momentului pentru viitorul tinerilor.

Echipa de inspectori a constatat o pregătire riguroasă a spațiului și a condițiilor de desfășurare: de la asigurarea unei temperaturi optime în sală, funcționarea corespunzătoare a sistemului de supraveghere audio-video, până la distribuirea uniformă a subiectelor și crearea unui mediu propice concentrării. Toate aceste aspecte au fost gestionate impecabil de conducerea și personalul Colegiului Tehnic „Regele Ferdinand I”.

Inspectoratul Școlar Județean Suceava adresează mulțumiri și aprecieri conducerii unității școlare pentru capacitatea demonstrată de mobilizare rapidă și pentru modul profesionist în care a fost gestionată această situație atipică. În fața oricăror obstacole logistice sau organizatorice, prioritatea rămâne constant aceeași: binele și reușita elevilor.

Elevii participanți la simulare au arătat astăzi determinare și seriozitate, transformând o zi de examen într-o etapă importantă din pregătirea lor pentru Bacalaureatul propriu-zis. Efortul lor de acum construiește fundația succesului viitor, iar echipa ISJ Suceava și profesorii rămân alături de ei ca un sprijin stabil și constant.