„Soyons Francophones!”: peste 600 de elevi au transformat sâmbătă Centrul Cultural din Gura Humorului într-un adevărat spectacol al limbii franceze

Sâmbătă, 21 martie 2026, începând cu ora 9:00, Centrul Cultural din Gura Humorului a găzduit cea de-a IX-a ediție a Festivalului-concurs județean „Soyons Francophones”, unul dintre cele mai importante evenimente dedicate promovării limbii și culturii franceze din județul Suceava.

Evenimentul, inițiat și organizat de Inspectoratul Școlar Județean Suceava în parteneriat cu Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului, a reunit peste 600 de elevi și profesori din 46 de unități școlare (licee și școli gimnaziale) din întreg județul, transformând Gura Humorului, pentru o zi, într-un veritabil centru al Francofoniei.

Printre partenerii instituționali s-au numărat Alianța Franceză Suceava, Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării a Universității „Ștefan cel Mare” Suceava și Asociația Română a Profesorilor Francofoni – filiala Suceava.

Inspectorul școlar pentru limbi străine – limba franceză, prof. dr. Constantin Tiron, inițiatorul și sufletul proiectului, a declarat la deschiderea festivalului: „Aceasta este o sărbătoare deja devenită tradiție pentru județul nostru și pentru orașul Gura Humorului. Luna martie, luna primăverii și a Mărțișorului, este și luna Francofoniei prin excelență la nivelul județului Suceava. Limba franceză este regină în școlile noastre!”

La festivitatea de deschidere au luat cuvântul invitații de onoare: vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Nicolae Robu, președinta de onoare a Alianței Franceze Suceava, prof. univ. dr. h.c. Sanda-Maria Ardeleanu, conf. univ. dr. Raluca-Nicoleta Balațchi de la Facultatea de Litere USV și studentul Denis-Alexandru Baboi, fost elev al Colegiului „Alexandru cel Bun”.

Programul artistic a cuprins momente variate – recitaluri de poezie, scenete de teatru, interpretări muzicale, dansuri și prezentări tematice – toate susținute exclusiv în limba franceză. Prezentatorii au fost elevii Flavia Vornicu, Ștefan Savițchi, Alessia Tiron, Albert Wendling, Daria Flutur și Alvaro Solcan-Ruiz, iar 28 de elevi voluntari ai Colegiului „Alexandru cel Bun” au asigurat buna desfășurare a evenimentului.

Juriul, format din prof. dr. Constantin Tiron, prof. dr. Petronela Munteanu, prof. Cristina Voițic, prof. Iulia Buraciuc și prof. Bogdan-Emilian David, a evaluat originalitatea, expresivitatea și nivelul de limbă, acordând premii și mențiuni din partea Inspectoratului Școlar, a Universității „Ștefan cel Mare”, a Alianței Franceze și a Asociației Profesorilor Francofoni.

Evenimentul face parte din seria manifestărilor dedicate Lunii Francofoniei, celebrată anual în luna martie, și a reconfirmat rolul educației în promovarea dialogului intercultural, cooperării și diversității.