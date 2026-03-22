Copil rănit la Lămășeni: Circula pe o trotinetă electrică și a fost acroșat de o motocicletă

Un accident rutier s-a produs sâmbătă, 21 martie 2026, în jurul orei 14:00, pe drumul județean DJ 209M, pe raza satului Lămășeni, comuna Rădășeni.

Un bărbat de 37 de ani, din municipiul Iași, care conducea o motocicletă marca Suzuki pe direcția Rădășeni către Lămășeni, s-a angajat în depășirea unei trotinete electrice conduse de un minor de 9 ani din localitatea Lămășeni. În timpul manevrei, minorul a virat spre stânga fără să se asigure corespunzător, ceea ce a dus la o coliziune ușoară între cele două vehicule.

În urma impactului, minorul a suferit vătămări corporale ușoare. Conducătorul motocicletei a fost testat cu aparatul etilometru, rezultatul indicând o concentrație zero de alcool în aerul expirat.

Din primele verificări efectuate de polițiști, vinovăția principală pentru producerea accidentului revine minorului, care nu a respectat obligația de a se asigura înainte de schimbarea direcției de mers.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.