Accident cu victimă la Brodina: Un tânăr beat și cu permisul suspendat a lovit un cap de pod



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Un accident rutier a avut loc sâmbătă, 21 martie 2026, în jurul orei 11:50, pe drumul județean DJ 209G, în localitatea Paltin, comuna Brodina, după ce un șofer de 23 de ani nu a adaptat viteza la condițiile de drum umed și a pierdut controlul autoturismului.

Potrivit primelor verificări efectuate de polițiști, conducătorul unui autoturism marca Ford, un tânăr de 23 de ani din comuna Voitinel, se deplasa pe direcția sat Nisipitu către comuna Brodina, având ca pasageri o femeie de 26 de ani și un minor de 16 ani, ambii din aceeași localitate. Ajuns într-o curbă ușoară la dreapta, pe fondul carosabilului umed, șoferul nu a adaptat viteza la condițiile de drum, a pierdut controlul direcției și a acroșat un cap de pod situat pe sensul opus de mers.

În urma impactului, șoferul a suferit leziuni ușoare, iar autoturismul a fost avariat. Ceilalți doi ocupanți nu au necesitat îngrijiri medicale. Tânărul de 23 de ani a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul indicând o concentrație de 0,56 mg/l alcool pur în aerul expirat. Având în vedere rezultatul pozitiv, i-au fost recoltate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei exacte.

De asemenea, verificările în bazele de date au relevat că șoferul deține un permis de conducere eliberat de SRPCIV Suceava, însă dreptul de a conduce îi era suspendat la momentul accidentului.

În cauză s-a întocmit dosar penal pentru săvârșirea a trei infracțiuni, vătămare corporală din culpă, conducerea unui vehicul sub influența alcoolului și conducerea unui vehicul fără permis de conducere.