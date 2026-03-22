„Clasa politică românească nu mai judecă pentru binele românilor” – mesaj dur din partea Foaie Verde din Bucovina: „Ne-au rămas doar credința, familia și puterea de a vorbi”

Foaie Verde din Bucovina transmis, duminică, un comunicat de presă extrem de critic la adresa clasei politice românești, acuzând-o că acționează preponderent în interesul altor state, entități externe sau al multinaționalelor, în detrimentul propriului popor.

Coordonatorul activității Foaie Verde din Bucovina, Dan Acibotăriţă, afirmă că România posedă resurse naturale importante, specialiști în toate domeniile, dar trăiește în continuare într-o stare de sărăcie accentuată, ceea ce demonstrează limpede că este condusă de o clasă politică „retardată”, care prioritizează interese străine în locul dezvoltării naționale.

„Să ai petrolul tău, gazele tale, să ai agricultura ta, specialiștii tăi în orice domeniu, dar să trăiești în sărăcie, acest lucru demonstrează limpede și clar că suntem conduși de o clasă politică retardată, care stă la putere pentru binele (și cu ajutorul) altor state, altor entități sau pentru mărirea averilor multinaționalelor”, se arată în comunicat.

Dan Acibotăriţă subliniază că liderii de la Palatul Victoria și Cotroceni nu au înțeles un adevăr esențial: „Când poporul român prosperă, sunt mult mai bogați, mai respectați și ei, politicienii. Și invers!”

Comunicatul mai afirmă că românilor le-au rămas doar trei lucruri pe care încă nu li se pot lua: credința, Sfânta Familie și puterea de a vorbi. În rest, potrivit autorului, populația este supusă.

„Orice politician român care face în mod premeditat rău poporului, nu face altceva decât să-și distrugă propria familie. Chiar dacă sunt bogați, sufletele lor sunt goale și aleargă printr-un întuneric fără de sfârșit”, conchide Dan Acibotăriţă.