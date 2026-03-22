Șofer reținut în arest după ce a fost oprit în trafic și testat pozitiv la canabis în Rădăuți. A refuzat recoltarea de probe biologice și are permis belgian suspect

Un bărbat din localitatea Milișăuți a fost reținut pentru 24 de ore după ce polițiștii din Rădăuți au descoperit asupra sa materie vegetală cu aspect de cannabis și a refuzat prelevarea mostrelor biologice.

Evenimentul s-a produs în noaptea de 20 spre 21 martie 2026, în jurul orei 04:20, pe strada Calea Bucovinei din municipiul Rădăuți. Echipajul de poliție rutieră, împreună cu lucrători din cadrul Biroului de Ordine Publică, a observat un autoturism Audi care circula pe raza orașului și a efectuat semnal regulamentar de oprire.

Șoferul s-a conformat și a oprit vehiculul. După legitimare, polițiștii l-au identificat pe conducătorul auto în persoana unui bărbat de 39 de ani, domiciliat în localitatea Milișăuți. Acesta manifesta un comportament agitat, motiv pentru care s-a procedat la un control corporal.

Într-o borsetă purtată de acesta a fost descoperită o folie de culoare galben-albastru conținând materie vegetală de culoare verde-oliv, cu fragmente de frunze și miros înțepător specific. Substanța prezenta aspectul materialului vegetal mărunțit.

Bărbatul a fost testat cu aparatul Drug Test, rezultatul indicând pozitiv pentru substanța THC-5. Ulterior, a fost condus la Spitalul Municipal Rădăuți, unde, în prezența medicului de gardă, a refuzat explicit recoltarea mostrelor biologice de sânge și urină.

În cauză a fost întocmit dosar penal pentru infracțiunea de „refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice”. Totodată, șoferul a prezentat pentru control un permis de conducere emis de autoritățile din Belgia, asupra căruia există suspiciuni privind autenticitatea documentului – aspect ce va face obiectul unor cercetări separate.

Prin ordonanță din data de 21 martie 2026, suspectul a fost reținut pentru 24 de ore și escortat la Centrul de Reținere și Arest Preventiv al Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița-Năsăud.

Polițiștii din cadrul Compartimentului Rutier Rădăuți continuă cercetările sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuți, urmând a se stabili toate împrejurările și a se dispune măsurile legale.