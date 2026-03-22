Incendiu la o locuință în Moara Nica din cauza unor scăpări de gaze de la aragaz

Un incendiu violent a izbucnit sâmbătă, 21 martie 2026, în jurul orei 11:59, la o casă de locuit de pe strada Unirii din satul Moara Nica, comuna Moara.

La fața locului s-au deplasat de urgență două autospeciale de stingere și un echipaj SMURD din cadrul Detașamentului Suceava al ISU „Bucovina”.

Proprietarul imobilului, un bărbat de 83 de ani, a fost găsit în stare de șoc în apropierea casei și a primit îngrijiri medicale de la paramedicii SMURD. Bătrânul a declarat că, în momentul izbucnirii incendiului, prepara mâncare la aragazul din locuință. Din cauza unor scăpări necontrolate de gaze de la aragaz și butelie, a luat foc inițial zona de gătit, iar flăcările s-au extins rapid la restul bunurilor din interior. Bărbatul a reușit să iasă la timp din casă.

Echipajele de intervenție au localizat și lichidat complet incendiul. Din fericire, nu au fost înregistrate victime omenești, înregistrându-se doar pagube materiale importante la imobil și la bunurile din interior.