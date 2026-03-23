A Patra Ediție a Atelierului „Festivalul Ouălor Încondeiate”, desfășurată cu succes la Centrul Cultural Bucovina

Sâmbătă, 21 martie 2026, Asociația Culturală „Sfântul Mitropolit Dosoftei” a organizat, în sala Galeriei de Expoziții Temporare a Centrului Cultural Bucovina din Suceava, cea de-a patra ediție a Atelierului „Festivalul Ouălor Încondeiate”. Evenimentul a reunit tineri dornici să învețe și să practice unul dintre cele mai vechi și mai frumoase meșteșuguri tradiționale românești asociate pregătirii Sfintei Învieri.

La activitate au participat membri ai Asociației Tinerilor Ortodocși Suceveni (ATOS), precum și alți tineri suceveni interesați de patrimoniul cultural. Participanții s-au arătat deosebit de receptivi, curioși și silitori, manifestând un interes viu față de tehnica încondeierii ouălor. Fiecare dintre ei a avut la dispoziție un catalog cu modele tradiționale bucovinene autentice, precum și materialele necesare: chișițe, lămpi de încondeiat, ouă de diferite dimensiuni și ceară colorată.

Sub îndrumarea directă a unor personalități recunoscute în domeniul etnografiei și al meșteșugurilor populare – doamna Eutasia Rusu (expert etnograf), doamna Celica Nistor (meșter popular, care a coordonat partea practică) și doamnele Mirela Lăcătuș și Gabriela Havriliuc (consultante artistice) – tinerii au realizat ouă încondeiate de o calitate remarcabilă. Multe dintre creațiile lor au impresionat prin finețe și armonie, părând realizate de meșteri cu experiență îndelungată, deși majoritatea participanților au fost la prima experiență practică serioasă în acest domeniu.

Un moment de mare bucurie pentru toți cei prezenți l-a constituit vizitarea unei mici expoziții temporare de ouă încondeiate, care a inclus exemplare deosebite realizate pe ouă de găină, de gâscă, de prepeliță și chiar de struț. Expoziția a oferit ocazia de a admira diversitatea motivelor tradiționale bucovinene și măiestria cu care au fost interpretate.

Programul atelierului s-a încheiat cu un recital susținut de tineri artiști muzicieni talentați, care au interpretat piese la pian, aducând o notă de solemnitate și frumusețe artistică întregii manifestări.

Obiectivul principal al atelierului a fost conservarea, transmiterea și perpetuarea tradițiilor românești legate de Sfintele Paști. Prin participarea activă la acest eveniment, tinerii nu doar au deprins o tehnică meșteșugărească, ci au devenit, în sens profund, trăitori, păstrători și continuatori ai moștenirii creștine și culturale românești.

Asociația Culturală „Sfântul Mitropolit Dosoftei” mulțumește Bunului Dumnezeu pentru darul sănătății și al posibilității de a organiza și în acest an ediția a patra a atelierului. Mulțumiri speciale sunt adresate Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, pentru binecuvântarea și încrederea acordată, domnului Călin Brăteanu, managerul Centrului Cultural Bucovina, pentru ospitalitate, bunăvoință și parteneriatul constant, precum și tuturor tinerilor implicați pentru entuziasmul, seriozitatea și interesul manifestat.