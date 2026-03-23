Târgul Ofertelor Educaționale – Călătorie spre orizonturi profesionale: ediția cu cea mai mare participare din ultimii 26 de ani, la Iulius Mall Suceava



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Vineri, 27 martie 2026, între orele 10:00 și 16:00, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE) Suceava organizează, la Iulius Mall Suceava (Calea Unirii nr. 22), ediția a XXVI-a a Târgului Ofertelor Educaționale – Călătorie spre orizonturi profesionale. Evenimentul se adresează în mod special elevilor claselor a VIII-a și părinților acestora, oferind o platformă completă de informare privind opțiunile de continuare a studiilor în învățământul liceal și postliceal.

Târgul își propune să faciliteze procesul de alegere a traseului educațional și profesional ulterior absolvirii gimnaziului, prin prezentarea directă și detaliată a ofertei educaționale a instituțiilor din județ și din regiune. Vizitatorii vor avea posibilitatea de a discuta cu reprezentanții școlilor, de a obține informații despre profiluri, specializări, condiții de admitere, activități extracurriculare și perspective de carieră.

Programul evenimentului include următoarele componente principale:

Prezentarea ofertei educaționale a instituțiilor participante, prin standuri dedicate și dialog direct cu elevi, profesori și directori;

Două workshop-uri special concepute pentru profesorii diriginți, axate pe consilierea și orientarea în carieră a elevilor, cu instrumente și resurse practice;

Un program artistic susținut de elevi ai unităților de învățământ participante, care va îmbogăți atmosfera și va pune în valoare talentele tinerilor.

Deschiderea oficială va avea loc la ora 10:00, în prezența echipelor manageriale ale instituțiilor participante, a profesorilor și elevilor implicați, precum și a reprezentanților mass-media. Organizatorii subliniază importanța prezenței continue la standuri pe toată durata târgului, pentru a asigura informații complete și un dialog cât mai eficient cu elevii și familiile acestora.

Ediția din 2026 se remarcă prin cea mai mare participare din cei 26 de ani de organizare continuă: 37 de unități de învățământ liceal și o unitate postliceală și-au confirmat prezența. Pe lângă colegiile naționale, liceele teoretice și colegiile/liceele tehnologice, oferta este completată de toate liceele speciale din județul Suceava, precum și de Liceul Special „Moldova” din Târgu Frumos (județul Iași). Această diversitate asigură includerea programelor adaptate pentru elevii cu cerințe educaționale speciale, oferind astfel opțiuni reale pentru fiecare categorie de elevi.

O noutate importantă a ediției actuale o reprezintă prezența propriului stand al Consiliului Județean al Elevilor Suceava, care va prezenta activitățile de reprezentare a elevilor și oportunitățile de implicare civică și educațională. Totodată, parteneriatul consolidat cu Consiliul Județean al Elevilor aduce un plus de dinamism: voluntarii elevi se implică activ în organizare și în buna desfășurare a evenimentului, alături de echipa CJRAE Suceava.

Organizatorii CJRAE Suceava invită elevii și părinții să profite de această zi dedicată orientării școlare și profesionale pentru a explora cât mai multe posibilități, a pune întrebări concrete și a lua decizii informate privind viitorul educațional. Evenimentul reprezintă un punct de întâlnire esențial între oferta educațională existentă și nevoile reale ale generației actuale de elevi.