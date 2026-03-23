Olimpiada Națională de Inteligență Artificială: șase elevi din județul Suceava s-au calificat la etapa națională după o etapă județeană de înalt nivel

Etapa județeană a Olimpiadei Naționale de Inteligență Artificială (ONIA) 2026, desfășurată recent la Colegiul Național de Informatică „Spiru Haret” Suceava, a confirmat performanțele remarcabile ale elevilor suceveni pasionați de domeniul inteligenței artificiale. Din totalul participanților, șase elevi au obținut rezultate care le asigură calificarea la etapa națională, programată la București în perioada 17-20 aprilie 2026.

Olimpiada Națională de Inteligență Artificială reprezintă una dintre competițiile educaționale de elită din România, dedicată exclusiv elevilor de liceu interesați de inteligența artificială, machine learning, procesare avansată a datelor și algoritmi complecși. Competiția se desfășoară în trei etape principale: etapa județeană (baraj de calificare), etapa națională și, ulterior, selecția lotului național care va reprezenta România la competiții internaționale de profil.

Toate probele practice au fost susținute pe o platformă modernă de concurs, dezvoltată cu sprijinul Uniunii Profesorilor de Informatică din România (UPIR), care permite evaluarea automată și precisă a soluțiilor propuse de elevi, în condiții similare celor din competițiile internaționale de informatică și inteligență artificială.

Lotul județean Suceava calificat la etapa națională este alcătuit din următorii elevi:

Herea G.D. Isidor, clasa a X-a, Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava (profesori îndrumători: Ștefănescu Narcisa și Erhan Mihail)

Holotă C. Tudor-Matei, clasa a X-a, Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava (profesori îndrumători: Petrișor Adrian și Costineanu Raluca)

Tipa V.C. Fabian Alexandru, clasa a X-a, Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava (profesori îndrumători: Petrișor Adrian și Costineanu Raluca)

Grădinariu L.O. Anastasia, clasa a X-a, Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava (profesori îndrumători: Marcu Daniela și Marcu Ovidiu)

Apetrei V. Alexandru, clasa a XI-a, Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava (profesor îndrumător: Marcu Ovidiu)

Poinaru D.R. Rareș-Aurel, clasa a XII-a, Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava (profesori îndrumători: Petrișor Adrian și Costineanu Raluca)

Majoritatea elevilor calificați provin de la Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava, ceea ce reflectă atât calitatea pregătirii oferite de această unitate, cât și implicarea susținută a cadrelor didactice din colectivul de informatică al școlii. Performanțele obținute demonstrează nu doar aptitudini individuale excepționale, ci și un colectiv didactic bine coordonat și orientat spre excelență.

Etapa județeană a fost coordonată de inspectorul școlar pentru informatică, prof. Narcisa-Daniela Ștefănescu, care a asigurat organizarea impecabilă a concursului, respectarea standardelor naționale și crearea condițiilor optime pentru ca elevii să-și poată demonstra competențele în mod echitabil și transparent.