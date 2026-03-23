Se decide joi, 26 martie: Regulamentul care poate aduce o taxă de salubrizare corectă și echitabilă pentru toți fălticenenii

Joi, 26 martie 2026, începând cu ora 15:00, Consiliul Local al Municipiului Fălticeni va desfășura ședința ordinară în sala de la Biblioteca Municipală „Ioan Rotaru” din Fălticeni. Pe ordinea de zi se află proiectul de hotărâre privind aprobarea formei revizuite a Regulamentului de instituire și administrare a taxei de salubrizare – un document așteptat de foarte mulți cetățeni și care poate aduce schimbări importante în modul de calcul și plată a acestei taxe.

Proiectul de act normativ a fost inițiat de consilierii locali Mocanu Ania-Alina și Drăgușanu Octav-Anton și reprezintă răspunsul autorităților locale la numeroasele sesizări și nemulțumiri exprimate de fălticeneni în ultimii ani. Principalul obiectiv al revizuirii este corelarea taxei cu realitatea din teren, astfel încât aceasta să reflecte modul efectiv în care fiecare proprietar utilizează serviciul public de salubrizare.

Principalele modificări propuse prin noul regulament includ:

Diferențierea clară între trei categorii de imobile: locuințe ocupate permanent, locuințe utilizate ocazional și imobile nelocuite;

Posibilitatea stabilirii taxei la nivelul zero (0 lei) pentru proprietățile care nu generează deșeuri menajere și nu beneficiază de serviciul de ridicare a gunoiului;

Aplicarea unei taxe minime, proporționale, pentru locuințele utilizate doar ocazional (case de vacanță, locuințe sezoniere etc.);

Plata taxei pe bază lunară, în funcție de situația reală a imobilului în luna respectivă;

Posibilitatea încheierii unui contract individual direct cu operatorul de salubrizare, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare;

Reguli transparente, nediscriminatorii și ușor de verificat pentru toți utilizatorii;

Introducerea unor mecanisme clare de control și raportare, care să asigure corectitudinea aplicării taxei.

Proiectul a trecut prin etapa de transparență decizională, fiind supus consultării publice. În urma dezbaterilor și a propunerilor primite – inclusiv printr-o inițiativă civică susținută de peste 700 de semnături – documentul a fost îmbunătățit și completat cu prevederi care să răspundă cât mai fidel solicitărilor cetățenilor.

„Nu este vorba despre eliminarea taxei de salubrizare, ci despre așezarea ei pe baze echitabile și logice. Taxa trebuie să fie plătită de cei care folosesc serviciul, în măsura în care îl folosesc. Este un proiect despre corectitudine și dreptate față de toți fălticenenii”, au declarat inițiatorii proiectului, consilierii Mocanu Ania-Alina și Drăgușanu Octav-Anton.

Ședința de joi nu va fi transmisă în direct, însă cetățenii vor fi informați ulterior, prin canalele oficiale ale Primăriei Municipiului Fălticeni și prin mass-media locală, cu privire la modul în care a fost dezbătut și votat proiectul, precum și asupra rezultatului final al votului consilierilor locali.