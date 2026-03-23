Proiectul SHIELD: ISU „Bucovina” Suceava a finalizat sesiunile de educație pentru prevenirea dezastrelor în 8 școli din zona montană

În perioada 4–20 martie 2026, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Bucovina” al județului Suceava a finalizat cu succes activitățile educaționale desfășurate în cadrul proiectului transfrontalier „Identificarea pericolelor și educația școlară privind dezastrele locale – ROUA 00270 SHIELD”, finanțat prin Programul de cooperare transfrontalieră Interreg România – Ucraina 2021–2027.

Pompierii militari suceveni au organizat sesiuni de instruire dedicate elevilor, cadrelor didactice și personalului auxiliar din opt unități de învățământ situate în zone predispuse la riscuri specifice (alunecări de teren, inundații locale, incendii de vegetație, izolare la zăpadă):

Școala Gimnazială „George Tofan” Bilca

Școala Gimnazială Ulma

Școala Gimnazială „Dimitrie Onciul” Straja

Școala Gimnazială „Iraclie Porumbescu” Frătăuții Noi

Școala Gimnazială Brodina

Școala Gimnazială Băineț (comuna Mușenița)

Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” Cârlibaba

Școala Gimnazială Izvoarele Sucevei

Peste 500 de beneficiari au participat la aceste activități interactive și practice, care au vizat formarea unor deprinderi esențiale de protecție și reacție rapidă.

Principalele teme abordate au fost:

Comportamentul corect în situații de urgență (evacuare, semnalizare, autoizolare temporară);

Recunoașterea și evaluarea riscurilor generate de dezastre naturale specifice zonei montane și submontane a județului;

Noțiuni de bază și deprinderi practice pentru acordarea primului ajutor în caz de accidentare, arsuri, hemoragii, stop cardio-respirator sau hipotermie.

Toate sesiunile au fost adaptate vârstei și nivelului de înțelegere al participanților, punând accent pe exerciții practice, simulări și utilizarea echipamentelor didactice achiziționate prin proiect.

În cadrul implementării proiectului au fost realizate investiții concrete care susțin atât activitățile educaționale, cât și intervențiile operative viitoare:

Echipamente IT (laptopuri, videoproiectoare și ecrane de proiecție) pentru desfășurarea instruirilor în condiții moderne;

Manechine SMURD de ultimă generație, utilizate pentru antrenarea realistă a tehnicilor de resuscitare și prim ajutor;

Un autoturism 4×4 destinat activităților de prevenire și informare în zonele greu accesibile, care va facilita deplasarea echipajelor de pompieri în localitățile izolate, în special pe timp de iarnă sau în perioade cu risc hidrometeorologic ridicat.

Proiectul ROUA 00270 SHIELD este implementat în parteneriat transfrontalier, cu Departamentul pentru Situații de Urgență al Administrației Regionale de Stat Cernăuți ca partener lider, alături de Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Bucovina” al județului Suceava și ONG-ul „Agenția pentru Inovații și Dezvoltare” Cernăuți. Obiectivul general al inițiativei a fost creșterea nivelului de conștientizare și pregătire a populației din zona de graniță România – Ucraina față de riscurile generate de dezastre naturale și accidente, prin programe educaționale interactive și investiții în capacitatea de răspuns comună.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Bucovina” Suceava își reafirmă angajamentul de a continua și dezvolta programe de informare și pregătire preventivă, contribuind la construirea unei comunități mai informate, mai vigilente și mai reziliente în fața situațiilor de urgență.