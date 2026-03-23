Paștele în Bucovina 2026: Programul oficial al manifestărilor tradiționale și culturale conține zeci de evenimente în tot județul

Consiliul Județean Suceava, prin Centrul Cultural „Bucovina”, a publicat programul complet al manifestărilor dedicate Sărbătorilor Pascale 2026. Calendarul, care poate fi consultat pe site-ul visitingbucovina.ro, cuprinde peste 40 de evenimente desfășurate între 22 martie și 2 mai 2026, în toate zonele județului: municipii, orașe și comune, reunind tradiții, concerte, târguri, ateliere și slujbe religioase.
Programul debutează cu Festivalul Național al Ouălor Încondeiate (28-29 martie 2026, ora 11:00, Ciocănești, Casa de Cultură „Florin Gheucă”), organizat de Primăria Comunei Ciocănești și Centrul Cultural „Bucovina”. Urmează Târgul de Paști de la Gura Humorului (31 martie, orele 10:00-16:00, Muzeul Obiceiurilor Populare), Concertul anual de muzică psaltică de la Rădăuți (31 martie, ora 18:30, Așezământul de copii „Sf. Ierarh Leontie”), Târgul meșterilor populari și „Micii meșteșugari” de la Suceava Shopping City (3-8 aprilie) și Pelerinajul de Florii din Suceava (4 aprilie, ora 15:30, traseu Catedrala „Nașterea Domnului” – Catedrala Arhiepiscopală).
Printre momentele de referință se numără:
- Festivalul Ouălor Încondeiate la Moldovița (5 aprilie, ora 10:00);
- Concertul Pascal „În umbra crucii” pe Esplanada Casei de Cultură Suceava (5 aprilie, ora 13:00);
- Concert Pascal și recital Ovidiu Lipan Țăndărică & Fanfara „10 Prăjini” la Muzeul Satului Bucovinean (12 aprilie, orele 13:30-14:30);
- „Azi îi joc în sat la noi” și „Cânt cu drag de primăvară” (13 aprilie, Muzeul Satului și Esplanada Casei de Cultură);
- Sărbătoarea coșurilor pascale la Gura Humorului (13 aprilie, Piața „Ștefan cel Mare”);
- Spectacolul „E primăvară-n ochii tăi” la Vatra Dornei (14 aprilie, ora 16:00).
Evenimentele sunt organizate în parteneriat cu Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, primării locale, muzee, biblioteci și parohii. Pe lângă manifestările publice, în toate bisericile și mănăstirile din județ vor avea loc slujbele tradiționale: Floriile, Deniile din Săptămâna Patimilor, Învierea Domnului și sfințirea coșurilor pascale.
Programul include și expoziții (pictură, ouă încondeiate, plante medicinale), ateliere interactive pentru copii, spectacole caritabile și baluri ale gospodarilor, oferind atât locuitorilor, cât și turiștilor o experiență completă de redescoperire a tradițiilor bucovinene.
Consiliul Județean Suceava invită toți bucovinenii și vizitatorii să participe la aceste manifestări și transmite urări de Sărbători Pascale pline de bucurie, sănătate și lumină.
REZUMAT MANIFESTĂRI – „Paștele în Bucovina 2026”
● Festivalul Național al Ouălor Încondeiate – 28-29 martie 2026, ora 11:00, Ciocănești, Casa de Cultură „Florin Gheucă”
Organizator: Primăria Comunei Ciocănești și Centrul Cultural „Bucovina”
● Târgul de Paști – 31 martie 2026, orele 10:00-16:00, Gura Humorului,Muzeul Obiceiurilor Populare din Bucovina
Organizator: Centrul Cultural „Bucovina”, Primăria Orașului Gura Humorului și Centrul Cultural Gura Humorului
● Concert anual de muzică psaltică – 31 martie 2026, ora 18:30, Rădăuți,Așezământul de copii „Sf. Ierarh Leontie” de la Rădăuți
Organizator: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, Protopopiatul Rădăuți, Așezământul de copii „Sf. Ierarh Leontie” de la Rădăuți
● Târgul de Paști. Târgul meșterilor populari și „Micii meșteșugari” – 03-08 aprilie 2026, ora 10:00, Suceava Shopping City
Organizator: Centrul Cultural „Bucovina”
● Pelerinaj de Florii-04 aprilie 2026, ora 15:30, Catedrala „Nașterea Domnului” Mărășești-str. Mihai Eminescu-str. Nicolae Bălcescu-bd. Ana Ipătescu-Catedrala Arhiepiscopală
Organizator: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților
● Concert Pascal „Muzica ne unește în credință”-05 aprilie 2026, ora 18:00, Basilica „Adormirea Maicii Domnului” din Cacica
Organizator: Centrul Cultural „Bucovina”
● Festivalul Ouălor Încondeiate – 05 aprilie 2026, ora 10:00, Moldovița, Sala de Sport a comunei Moldovița
Organizator: Primăria Comunei Moldovița și Centrul Cultural „Bucovina”
● Concert Pascal „În umbra crucii” – 05 aprilie 2026, ora 13:00, Esplanada Casei de Cultură Suceava
Organizator: Centrul Cultural Bucovina
● Concert Pascal și Concert Ovidiu Lipan Țăndărică și Fanfara „10 Prăjini” – 12 aprilie 2026, orele 13:30-14:30, Muzeul Satului Bucovinean
Organizator: Muzeul Național al Bucovinei și Centrul Cultural „Bucovina”
● „Azi îi joc în sat la noi” – 13 aprilie, ora 14:00, Muzeul Satului Bucovinean
Organizator: Centrul Cultural „Bucovina”
● „Cânt cu drag de primăvară” – 13 aprilie, ora 18:00, Esplanada Casei de Cultură Suceava
Organizator: Centrul Cultural „Bucovina”
● Sărbătoarea coșurilor pascale – 13 aprilie, orele 13:00-16:00, Piața „Ștefan cel Mare”, Gura Humorului
Organizator: Primăria Orașului Gura Humorului și parohiile ortodoxe din orașul Gura Humorului
● „E primăvară-n ochii tăi” – 14 aprilie, ora 16:00, Casa de Cultură „Platon Pardău”
Organizator: Centrul Cultural „Bucovina” și Casa de Cultură „Platon Pardău” Vatra Dornei
ZONA SUCEAVA
MUNICIPIUL SUCEAVA
Perioada: 02 aprilie-02 mai 2026
Orele: 10:00-18:00
Locaţia: Muzeul de Istorie
Denumirea evenimentului: Expoziție de pictură Doina Mihăilescu
Organizator: Muzeul Național al Bucovinei
Perioada: 03-08 aprilie 2026
Orele: 10:00-18:00
Locaţia: Suceava Shopping City
Denumirea evenimentului: Târgul de Paști. Târgul meșterilor populari și „Micii Meșteșugari”
Organizator: Centrul Cultural „Bucovina”
Perioada: 04 aprilie 2026
Ora: 15:30
Locaţia: Catedrala „Nașterea Domnului” Mărășești-str. Mihai Eminescu-str. Nicolae Bălcescu-bd. Ana Ipătescu-Catedrala Arhiepiscopală
Denumirea evenimentului: Pelerinaj de Florii
Organizator: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților
Perioada: 05 aprilie 2026
Ora: 13:00
Locaţia: Esplanada Casei de Cultură Suceava
Denumirea evenimentului: Concert de pricesne și muzică religioasă
„În umbra crucii”
Organizator: Centrul Cultural „Bucovina”
Perioada: 12 aprilie 2026
Orele: 13:30-14:30
Locaţia: Muzeul Satului Bucovinean
Denumirea evenimentului: Concert Pascal și Concert Ovidiu Lipan Țăndărică și Fanfara „10 Prăjini”
Organizator: Muzeul Național al Bucovinei și Centrul Cultural „Bucovina”
Perioada: 13 aprilie 2026
Ora: 14:00
Locaţia: Muzeul Satului Bucovinean
Denumirea evenimentului: „Azi îî joc în sat la noi”
Organizator: Centrul Cultural „Bucovina”
Perioada: 13 aprilie 2026
Ora: 18:00
Locaţia: Esplanada Casei de Cultură Suceava
Denumirea evenimentului: Concert spectacol Ansamblul Artistic Profesionist „Ciprian Porumbescu” – „Cânt cu drag de primăvară”
Organizator: Centrul Cultural „Bucovina”
COMUNA ADÂNCATA
Perioada: 22 martie 2026
Ora: 17:00
Locaţia: Biserica „Sf. Dumitru” Parohia Adâncata I
Denumirea evenimentului: Pe drumul Golgotei, spre lumina Învierii (concert și expoziție caritabile)
Organizator: Comitetul parohial Adâncata I
Data: 29 martie 2026
Ora: 12:00
Locaţia: Casa de prăznuire a Bisericii de Lemn „Sf. Dumitru” Parohia Adâncata II
Denumirea evenimentului: Festivalul Produselor de Post
Organizator: Comitetul parohial Adâncata II
Perioada: 06-09 aprilie 2026
Orele: 08:00-15:00
Locaţia: Biblioteca Comunală Adâncata
Denumirea evenimentului: Obiceiuri și tradiții de Paști
Organizator: Biblioteca Comunală Adâncata
COMUNA ȘCHEIA
Perioada: 05 aprilie 2026
Ora: –
Locaţia: Biserica „Sf. Treime”
Denumirea evenimentului: Atelier pentru copii „Tradiții pascale din Bucovina”
Organizator: Parohia „Sf. Treime”, Șcheia III
Perioada: 07 aprilie 2026
Ora: –
Locaţia: Biserica „Sf. Treime”
Denumirea evenimentului: Seară de pricesne „Cântări din Postul Mare”
Organizator: Parohia „Sf. Treime”, Șcheia III
ZONA RĂDĂUȚI – SIRET
MUNICIPIUL RĂDĂUȚI
Perioada: 31 martie 2026
Ora: 18:30
Locaţia: Așezământul de copii „Sf. Ierarh Leontie” de la Rădăuți
Denumirea evenimentului: Concert de muzică psaltică „Lumina Crucii”
Organizator: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, Protopopiatul Rădăuți, Așezământul de copii „Sf. Ierarh Leontie” de la Rădăuți
Perioada: 01 aprilie 2026
Ora: 18:00
Locaţia: Casa de Cultură Rădăuți
Denumirea evenimentului: Concert Pascal
Organizator: Primăria Municipiului Rădăuți și Casa de Cultură Rădăuți
Data: 02 aprilie 2026
Ora: 18:00
Locaţia: Casa de Cultură Rădăuți
Denumirea evenimentului: „Ofrandă la Poalele Crucii” (concert de muzică corală religioasă)
Organizator: Primăria Municipiului Rădăuți și Casa de Cultură Rădăuți
Data: 01-17 aprilie 2026
Orele: 08:00-16:00
Locaţia: Galeria de Artă „Traian Postolache”, Rădăuți
Denumirea evenimentului: Expoziție cu tematică pascală și atelier de pictură „Aripi înflorite”
Organizator: Primăria Municipiului Rădăuți
Data: 01-30 aprilie 2026
Orele: 08:00-16:00
Locaţia: Muzeul Etnografic „Samuil și Eugenia Ioneț” Rădăuți
Denumirea evenimentului: REIntegrarea memorie între arhivă și actualitate”
Organizator: Muzeul Etnografic, Asociația REI, Școala „Mihai Eminescu”
Data: 20-30 aprilie 2026
Orele: 08:00-16:00
Locaţia: Galeria de Artă „Traian Postolache”, Rădăuți
Denumirea evenimentului: Expoziție cu tematică pascală „Lumina Învierii”
Organizator: Primăria Municipiului Rădăuți, Galeria de Artă „Traian Postolache”, Protopopiatul Rădăuți, Asociația „Sf. Agata”
COMUNA SUCEVIȚA
Data: 05 aprilie 2026
Ora: 14:30
Locaţia: Dealul Furcoi „Golgota Suceviței”
Denumirea evenimentului: „Drumul Crucii” în străvechea vatră a Suceviței
Organizator: Primăria Comunei Sucevița
Data: 12 aprilie 2026
Ora: 14:00
Locaţia: Biserica „Sf. Ilie Tresviteanul”
Denumirea evenimentului: „Hristos a Înviat!” (cântece și poezii pascale, concurs de ciocnit ouă)
Organizator: Primăria Comunei Sucevița
ZONA HUMOR
ORAȘUL GURA HUMORULUI
Data: 31 martie 2026
Orele: 10:00-16:00
Locaţia: Muzeul Obiceiurilor Populare din Bucovina
Denumirea evenimentului: Târgul de Paști
Organizator: Primăria Orașului Gura Humorului, Muzeul Obiceiurilor Populare din Bucovina, Centrul Cultural „Bucovina”
Data: 13 aprilie 2026
Orele: 13:00-16:00
Locaţia: Piața „Ștefan cel Mare”
Denumirea evenimentului: Sărbătoarea coșurilor pascale
Organizator: Primăria Orașului Gura Humorului și parohiile ortodoxe din orașul Gura Humorului
COMUNA BOTOȘANA
Data: 26 martie 2026
Ora: 17:00
Locaţia: Gospodăria doamnei Stela Cailing
Denumirea evenimentului: Sezătoarea înceondeierii ouălor
Organizator: –
Data: 13 aprilie 2026
Ora: 20:00
Locaţia: Căminul Cultural Botoșana
Denumirea evenimentului: Balul Tinerilor Gospodari
Organizator: Primăria Comunei Botoșana
ZONA CÂMPULUNG MOLDOVENESC
MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC
Data: 05 aprilie 2026
Ora: –
Locaţia: Biserica „Adormirea Maicii Domnului”
Denumirea evenimentului: Concert Pascal (Corala „Academica Bucovina”)
Organizator: Biserica „Adormirea Maicii Domnului”
COMUNA BREAZA
Data: 20 martie-10 aprilie 2026
Orele: 12:00-15:00
Locaţia: Atelierul meșteșugăresc Breaza
Denumirea evenimentului: De Paști – lumină și culoare (expoziție de ouă încondeiate, ateliere de încondeiat ouă)
Organizator: Căminul Cultural Breaza și Biblioteca comunală Breaza
Data: 06-10 aprilie 2026
Orele: 12:00-15:00
Locaţia: Atelierul meșteșugăresc Breaza
Denumirea evenimentului: Povestea oului încondeiat
Organizator: Biblioteca comunală Breaza și Căminul Cultural Breaza
Data: 11-12 aprilie 2026
Orele: 11:00-05:00
Locaţia: La bisericile din comună și la cimitir
Denumirea evenimentului: Lumina Sfântă a Învierii, ciocnitul ouălor, ritualuri
Organizator: Parohiile ortodoxe din Breaza
COMUNA MOLDOVIȚA
Data: 05 aprilie 2026
Ora: 10:00
Locaţia: Sala de Sport
Denumirea evenimentului: Festivalul Ouălor Încondeiate
Organizator: Primăria Comunei Moldovița și Centrul Cultural Bucovina
COMUNA SADOVA
Data: 13 aprilie 2025
Ora: –
Locaţia: Biserica satului
Denumirea evenimentului: Ziua Tineretului
Organizator: Primăria Comunei Sadova
ZONA VATRA DORNEI
MUNICIPIUL VATRA DORNEI
Perioada: 30 martie 2026
Ora: 09:00
Locaţia: Casa de Cultură „Platon Pardău”
Denumirea evenimentului: Proiecție film „Vasile Deac-întemeietorul orașului Vatra Dornei”
Organizator: Asociația „Pro Civis Dorna” și Casa de Cultură „Platon Pardău”
Data: 30 martie-22 aprilie 2026
Ora: –
Locaţia: Casa de Cultură „Platon Pardău” (Salonul Alb)
Denumirea evenimentului: Expoziție de pictură Radu Bercea-„Arhitectura emoției”
Organizator: Casa de Cultură „Platon Pardău”
Data: 05 aprilie 2026
Ora: 16:00
Locaţia: Casa de Cultură „Platon Pardău”
Denumirea evenimentului: Spectacol caritabil „De Florii, de la copii pentru copii”
Organizator: Clubul Copiilor și Elevilor Vatra Dornei și Casa de Cultură „Platon Pardău”
Data: 14 aprilie 2026
Ora: 16:00
Locaţia: Casa de Cultură „Platon Pardău”
Denumirea evenimentului: Spectacol de varietăți muzicale „E primăvară-n ochii tăi”
Organizator: Centrul Cultural Bucovina și Casa de Cultură „Platon Pardău”
COMUNA CIOCĂNEȘTI
Data: 28-29 martie 2026
Ora: 10:30
Locaţia: Casa de Cultură „Florin Gheucă”
Denumirea evenimentului: Festivalul Național al Ouălor Încondeiate
Organizator: Muzeul Național al Ouălor Încondeiate și Centrul Cultural „Bucovina”
COMUNA DORNA CANDRENILOR
Data: 05 aprilie 2026
Ora: –
Locaţia: Primăria Comunei Dorna Candrenilor
Denumirea evenimentului: Expoziție de ouă încondeiate
Organizator: Primăria Comunei Dorna Candrenilor
Data: 13 aprilie 2026
Ora: 17:00
Locaţia: Căminul Cultural Dorna Candrenilor
Denumirea evenimentului: Balul Gospodarilor
Organizator: Primăria Comunei Dorna Candrenilor
COMUNA POIANA STAMPEI
Perioada: 05 aprilie 2026
Orele: 09:00-17:00
Locaţia: Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”
Denumirea evenimentului: „De Florii la Poiana Stampei” (expoziție de ouă încondeiate, degustări produse pascale, concert pascal)
Organizator: Primăria Poiana Stampei și Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”
COMUNA ȘARU DORNEI
Perioada: 31 martie 2026
Ora: 12:00
Locaţia: Căminul Cultural Șaru Dornei
Denumirea evenimentului: Concurs „Oul Magic”
Organizator: Primăria Șaru Dornei și Școala Gimnazială Șaru Dornei
ZONA FĂLTICENI
MUNICIPIUL FĂLTICENI
Data: 01-30 aprilie 2026
Orele: 08:00-16:00 (Miercuri-Duminică)
Locaţia: Muzeul Apelor „Mihai Băcescu”
Denumirea evenimentului: „Oameni, locuri, obiceiuri” (expoziție de desene cu plante medicinale – Plante din grădina Maicii Domnului)
Organizator: Muzeul Apelor „Mihai Băcescu”
Data: 30 martie-03 aprilie 2026
Ora: –
Locaţia: Școala Gimnazială „Ion Irimescu”
Denumirea evenimentului: Tradiții prin suflet de copil (atelier de creație, pictură pe ouă decorative)
Organizator: Muzeul de Artă „Ion Irimescu”, Școala Gimnazială „Ion Irimescu” și Școala Gimnazială „Al. I. Cuza”
Data: 14-30 aprilie 2026
Ora: 16:00
Locaţia: Biblioteca Municipală „Eugen Lovinescu”
Denumirea evenimentului: Reprezentări vizual plastice Mircea Bunescu -Expoziția „Ataraxie”
Organizator: Muzeul de Artă „Ion Irimescu”, Biblioteca Municipală „Eugen Lovinescu” și Primăria Municipiului Fălticeni
Data: 03 aprilie 2026
Ora: –
Locaţia: Biserica „Sf. Ilie”
Denumirea evenimentului: Atelier de încondeiat ouă”
Organizator: Parohia „Sf. Ilie”
ORAŞUL LITENI
Data: 17 aprilie 2026
Orele: 12:00-22:00
Locaţia: Izvorul Tămăduirii – Poiana Ursului și Stadionul „Ionel Pintiliescu” Liteni
Denumirea evenimentului: Zilele orașului Liteni (spectacol artistic)
Organizator: Primăria Orașului Liteni
COMUNA RĂDĂȘENI
Perioada: 30-31 martie 2026
Ora: –
Locaţia: Biserica „Sfinții Mercurie și Ecaterina”
Denumirea evenimentului: Atelier de încondeiat ouă „Învierea Domnului văzută prin ochi de copil”
Organizator: Parohia „Sfinții Mucenici Mercurie și Ecaterina”
Perioada: 31 martie 2026
Orele: 11:00-14:00
Locaţia: Biserica „Sfântul Mercurie și Sfânta Ecaterina”
Denumirea evenimentului: Simboluri pe coajă de ou
Organizator: Școala Gimnazială „Ion Lovinescu” și Biserica Voievodală din Rădășeni
* Slujbe religioase – Floriile, Deniile din Săptămâna Patimilor, Învierea Domnului, Sfințirea coșului pascal – în toate bisericile și mănăstirile din județ
