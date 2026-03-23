Paștele în Bucovina 2026: Programul oficial al manifestărilor tradiționale și culturale conține zeci de evenimente în tot județul

Consiliul Județean Suceava, prin Centrul Cultural „Bucovina”, a publicat programul complet al manifestărilor dedicate Sărbătorilor Pascale 2026. Calendarul, care poate fi consultat pe site-ul visitingbucovina.ro, cuprinde peste 40 de evenimente desfășurate între 22 martie și 2 mai 2026, în toate zonele județului: municipii, orașe și comune, reunind tradiții, concerte, târguri, ateliere și slujbe religioase.

Programul debutează cu Festivalul Național al Ouălor Încondeiate (28-29 martie 2026, ora 11:00, Ciocănești, Casa de Cultură „Florin Gheucă”), organizat de Primăria Comunei Ciocănești și Centrul Cultural „Bucovina”. Urmează Târgul de Paști de la Gura Humorului (31 martie, orele 10:00-16:00, Muzeul Obiceiurilor Populare), Concertul anual de muzică psaltică de la Rădăuți (31 martie, ora 18:30, Așezământul de copii „Sf. Ierarh Leontie”), Târgul meșterilor populari și „Micii meșteșugari” de la Suceava Shopping City (3-8 aprilie) și Pelerinajul de Florii din Suceava (4 aprilie, ora 15:30, traseu Catedrala „Nașterea Domnului” – Catedrala Arhiepiscopală).

Printre momentele de referință se numără:

Festivalul Ouălor Încondeiate la Moldovița (5 aprilie, ora 10:00);

Concertul Pascal „În umbra crucii” pe Esplanada Casei de Cultură Suceava (5 aprilie, ora 13:00);

Concert Pascal și recital Ovidiu Lipan Țăndărică & Fanfara „10 Prăjini” la Muzeul Satului Bucovinean (12 aprilie, orele 13:30-14:30);

„Azi îi joc în sat la noi” și „Cânt cu drag de primăvară” (13 aprilie, Muzeul Satului și Esplanada Casei de Cultură);

Sărbătoarea coșurilor pascale la Gura Humorului (13 aprilie, Piața „Ștefan cel Mare”);

Spectacolul „E primăvară-n ochii tăi” la Vatra Dornei (14 aprilie, ora 16:00).

Evenimentele sunt organizate în parteneriat cu Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, primării locale, muzee, biblioteci și parohii. Pe lângă manifestările publice, în toate bisericile și mănăstirile din județ vor avea loc slujbele tradiționale: Floriile, Deniile din Săptămâna Patimilor, Învierea Domnului și sfințirea coșurilor pascale.

Programul include și expoziții (pictură, ouă încondeiate, plante medicinale), ateliere interactive pentru copii, spectacole caritabile și baluri ale gospodarilor, oferind atât locuitorilor, cât și turiștilor o experiență completă de redescoperire a tradițiilor bucovinene.

Consiliul Județean Suceava invită toți bucovinenii și vizitatorii să participe la aceste manifestări și transmite urări de Sărbători Pascale pline de bucurie, sănătate și lumină.

REZUMAT MANIFESTĂRI – „Paștele în Bucovina 2026”

● Festivalul Național al Ouălor Încondeiate – 28-29 martie 2026, ora 11:00, Ciocănești, Casa de Cultură „Florin Gheucă”

Organizator: Primăria Comunei Ciocănești și Centrul Cultural „Bucovina”

● Târgul de Paști – 31 martie 2026, orele 10:00-16:00, Gura Humorului,Muzeul Obiceiurilor Populare din Bucovina

Organizator: Centrul Cultural „Bucovina”, Primăria Orașului Gura Humorului și Centrul Cultural Gura Humorului

● Concert anual de muzică psaltică – 31 martie 2026, ora 18:30, Rădăuți,Așezământul de copii „Sf. Ierarh Leontie” de la Rădăuți

Organizator: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, Protopopiatul Rădăuți, Așezământul de copii „Sf. Ierarh Leontie” de la Rădăuți

● Târgul de Paști. Târgul meșterilor populari și „Micii meșteșugari” – 03-08 aprilie 2026, ora 10:00, Suceava Shopping City

Organizator: Centrul Cultural „Bucovina”

● Pelerinaj de Florii-04 aprilie 2026, ora 15:30, Catedrala „Nașterea Domnului” Mărășești-str. Mihai Eminescu-str. Nicolae Bălcescu-bd. Ana Ipătescu-Catedrala Arhiepiscopală

Organizator: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților

● Concert Pascal „Muzica ne unește în credință”-05 aprilie 2026, ora 18:00, Basilica „Adormirea Maicii Domnului” din Cacica

Organizator: Centrul Cultural „Bucovina”

● Festivalul Ouălor Încondeiate – 05 aprilie 2026, ora 10:00, Moldovița, Sala de Sport a comunei Moldovița

Organizator: Primăria Comunei Moldovița și Centrul Cultural „Bucovina”

● Concert Pascal „În umbra crucii” – 05 aprilie 2026, ora 13:00, Esplanada Casei de Cultură Suceava

Organizator: Centrul Cultural Bucovina

● Concert Pascal și Concert Ovidiu Lipan Țăndărică și Fanfara „10 Prăjini” – 12 aprilie 2026, orele 13:30-14:30, Muzeul Satului Bucovinean

Organizator: Muzeul Național al Bucovinei și Centrul Cultural „Bucovina”

● „Azi îi joc în sat la noi” – 13 aprilie, ora 14:00, Muzeul Satului Bucovinean

Organizator: Centrul Cultural „Bucovina”

● „Cânt cu drag de primăvară” – 13 aprilie, ora 18:00, Esplanada Casei de Cultură Suceava

Organizator: Centrul Cultural „Bucovina”

● Sărbătoarea coșurilor pascale – 13 aprilie, orele 13:00-16:00, Piața „Ștefan cel Mare”, Gura Humorului

Organizator: Primăria Orașului Gura Humorului și parohiile ortodoxe din orașul Gura Humorului

● „E primăvară-n ochii tăi” – 14 aprilie, ora 16:00, Casa de Cultură „Platon Pardău”

Organizator: Centrul Cultural „Bucovina” și Casa de Cultură „Platon Pardău” Vatra Dornei

ZONA SUCEAVA

MUNICIPIUL SUCEAVA

Perioada: 02 aprilie-02 mai 2026

Orele: 10:00-18:00

Locaţia: Muzeul de Istorie

Denumirea evenimentului: Expoziție de pictură Doina Mihăilescu

Organizator: Muzeul Național al Bucovinei

Perioada: 03-08 aprilie 2026

Orele: 10:00-18:00

Locaţia: Suceava Shopping City

Denumirea evenimentului: Târgul de Paști. Târgul meșterilor populari și „Micii Meșteșugari”

Organizator: Centrul Cultural „Bucovina”

Perioada: 04 aprilie 2026

Ora: 15:30

Locaţia: Catedrala „Nașterea Domnului” Mărășești-str. Mihai Eminescu-str. Nicolae Bălcescu-bd. Ana Ipătescu-Catedrala Arhiepiscopală

Denumirea evenimentului: Pelerinaj de Florii

Organizator: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților

Perioada: 05 aprilie 2026

Ora: 13:00

Locaţia: Esplanada Casei de Cultură Suceava

Denumirea evenimentului: Concert de pricesne și muzică religioasă

„În umbra crucii”

Organizator: Centrul Cultural „Bucovina”

Perioada: 12 aprilie 2026

Orele: 13:30-14:30

Locaţia: Muzeul Satului Bucovinean

Denumirea evenimentului: Concert Pascal și Concert Ovidiu Lipan Țăndărică și Fanfara „10 Prăjini”

Organizator: Muzeul Național al Bucovinei și Centrul Cultural „Bucovina”

Perioada: 13 aprilie 2026

Ora: 14:00

Locaţia: Muzeul Satului Bucovinean

Denumirea evenimentului: „Azi îî joc în sat la noi”

Organizator: Centrul Cultural „Bucovina”

Perioada: 13 aprilie 2026

Ora: 18:00

Locaţia: Esplanada Casei de Cultură Suceava

Denumirea evenimentului: Concert spectacol Ansamblul Artistic Profesionist „Ciprian Porumbescu” – „Cânt cu drag de primăvară”

Organizator: Centrul Cultural „Bucovina”

COMUNA ADÂNCATA

Perioada: 22 martie 2026

Ora: 17:00

Locaţia: Biserica „Sf. Dumitru” Parohia Adâncata I

Denumirea evenimentului: Pe drumul Golgotei, spre lumina Învierii (concert și expoziție caritabile)

Organizator: Comitetul parohial Adâncata I

Data: 29 martie 2026

Ora: 12:00

Locaţia: Casa de prăznuire a Bisericii de Lemn „Sf. Dumitru” Parohia Adâncata II

Denumirea evenimentului: Festivalul Produselor de Post

Organizator: Comitetul parohial Adâncata II

Perioada: 06-09 aprilie 2026

Orele: 08:00-15:00

Locaţia: Biblioteca Comunală Adâncata

Denumirea evenimentului: Obiceiuri și tradiții de Paști

Organizator: Biblioteca Comunală Adâncata

COMUNA ȘCHEIA

Perioada: 05 aprilie 2026

Ora: –

Locaţia: Biserica „Sf. Treime”

Denumirea evenimentului: Atelier pentru copii „Tradiții pascale din Bucovina”

Organizator: Parohia „Sf. Treime”, Șcheia III

Perioada: 07 aprilie 2026

Ora: –

Locaţia: Biserica „Sf. Treime”

Denumirea evenimentului: Seară de pricesne „Cântări din Postul Mare”

Organizator: Parohia „Sf. Treime”, Șcheia III

ZONA RĂDĂUȚI – SIRET

MUNICIPIUL RĂDĂUȚI

Perioada: 31 martie 2026

Ora: 18:30

Locaţia: Așezământul de copii „Sf. Ierarh Leontie” de la Rădăuți

Denumirea evenimentului: Concert de muzică psaltică „Lumina Crucii”

Organizator: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, Protopopiatul Rădăuți, Așezământul de copii „Sf. Ierarh Leontie” de la Rădăuți

Perioada: 01 aprilie 2026

Ora: 18:00

Locaţia: Casa de Cultură Rădăuți

Denumirea evenimentului: Concert Pascal

Organizator: Primăria Municipiului Rădăuți și Casa de Cultură Rădăuți

Data: 02 aprilie 2026

Ora: 18:00

Locaţia: Casa de Cultură Rădăuți

Denumirea evenimentului: „Ofrandă la Poalele Crucii” (concert de muzică corală religioasă)

Organizator: Primăria Municipiului Rădăuți și Casa de Cultură Rădăuți

Data: 01-17 aprilie 2026

Orele: 08:00-16:00

Locaţia: Galeria de Artă „Traian Postolache”, Rădăuți

Denumirea evenimentului: Expoziție cu tematică pascală și atelier de pictură „Aripi înflorite”

Organizator: Primăria Municipiului Rădăuți

Data: 01-30 aprilie 2026

Orele: 08:00-16:00

Locaţia: Muzeul Etnografic „Samuil și Eugenia Ioneț” Rădăuți

Denumirea evenimentului: REIntegrarea memorie între arhivă și actualitate”

Organizator: Muzeul Etnografic, Asociația REI, Școala „Mihai Eminescu”

Data: 20-30 aprilie 2026

Orele: 08:00-16:00

Locaţia: Galeria de Artă „Traian Postolache”, Rădăuți

Denumirea evenimentului: Expoziție cu tematică pascală „Lumina Învierii”

Organizator: Primăria Municipiului Rădăuți, Galeria de Artă „Traian Postolache”, Protopopiatul Rădăuți, Asociația „Sf. Agata”

COMUNA SUCEVIȚA

Data: 05 aprilie 2026

Ora: 14:30

Locaţia: Dealul Furcoi „Golgota Suceviței”

Denumirea evenimentului: „Drumul Crucii” în străvechea vatră a Suceviței

Organizator: Primăria Comunei Sucevița

Data: 12 aprilie 2026

Ora: 14:00

Locaţia: Biserica „Sf. Ilie Tresviteanul”

Denumirea evenimentului: „Hristos a Înviat!” (cântece și poezii pascale, concurs de ciocnit ouă)

Organizator: Primăria Comunei Sucevița

ZONA HUMOR

ORAȘUL GURA HUMORULUI

Data: 31 martie 2026

Orele: 10:00-16:00

Locaţia: Muzeul Obiceiurilor Populare din Bucovina

Denumirea evenimentului: Târgul de Paști

Organizator: Primăria Orașului Gura Humorului, Muzeul Obiceiurilor Populare din Bucovina, Centrul Cultural „Bucovina”

Data: 13 aprilie 2026

Orele: 13:00-16:00

Locaţia: Piața „Ștefan cel Mare”

Denumirea evenimentului: Sărbătoarea coșurilor pascale

Organizator: Primăria Orașului Gura Humorului și parohiile ortodoxe din orașul Gura Humorului

COMUNA BOTOȘANA

Data: 26 martie 2026

Ora: 17:00

Locaţia: Gospodăria doamnei Stela Cailing

Denumirea evenimentului: Sezătoarea înceondeierii ouălor

Organizator: –

Data: 13 aprilie 2026

Ora: 20:00

Locaţia: Căminul Cultural Botoșana

Denumirea evenimentului: Balul Tinerilor Gospodari

Organizator: Primăria Comunei Botoșana

ZONA CÂMPULUNG MOLDOVENESC

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC

Data: 05 aprilie 2026

Ora: –

Locaţia: Biserica „Adormirea Maicii Domnului”

Denumirea evenimentului: Concert Pascal (Corala „Academica Bucovina”)

Organizator: Biserica „Adormirea Maicii Domnului”

COMUNA BREAZA

Data: 20 martie-10 aprilie 2026

Orele: 12:00-15:00

Locaţia: Atelierul meșteșugăresc Breaza

Denumirea evenimentului: De Paști – lumină și culoare (expoziție de ouă încondeiate, ateliere de încondeiat ouă)

Organizator: Căminul Cultural Breaza și Biblioteca comunală Breaza

Data: 06-10 aprilie 2026

Orele: 12:00-15:00

Locaţia: Atelierul meșteșugăresc Breaza

Denumirea evenimentului: Povestea oului încondeiat

Organizator: Biblioteca comunală Breaza și Căminul Cultural Breaza



Data: 11-12 aprilie 2026

Orele: 11:00-05:00

Locaţia: La bisericile din comună și la cimitir

Denumirea evenimentului: Lumina Sfântă a Învierii, ciocnitul ouălor, ritualuri

Organizator: Parohiile ortodoxe din Breaza

COMUNA MOLDOVIȚA

Data: 05 aprilie 2026

Ora: 10:00

Locaţia: Sala de Sport

Denumirea evenimentului: Festivalul Ouălor Încondeiate

Organizator: Primăria Comunei Moldovița și Centrul Cultural Bucovina

COMUNA SADOVA

Data: 13 aprilie 2025

Ora: –

Locaţia: Biserica satului

Denumirea evenimentului: Ziua Tineretului

Organizator: Primăria Comunei Sadova

ZONA VATRA DORNEI

MUNICIPIUL VATRA DORNEI

Perioada: 30 martie 2026

Ora: 09:00

Locaţia: Casa de Cultură „Platon Pardău”

Denumirea evenimentului: Proiecție film „Vasile Deac-întemeietorul orașului Vatra Dornei”

Organizator: Asociația „Pro Civis Dorna” și Casa de Cultură „Platon Pardău”

Data: 30 martie-22 aprilie 2026

Ora: –

Locaţia: Casa de Cultură „Platon Pardău” (Salonul Alb)

Denumirea evenimentului: Expoziție de pictură Radu Bercea-„Arhitectura emoției”

Organizator: Casa de Cultură „Platon Pardău”

Data: 05 aprilie 2026

Ora: 16:00

Locaţia: Casa de Cultură „Platon Pardău”

Denumirea evenimentului: Spectacol caritabil „De Florii, de la copii pentru copii”

Organizator: Clubul Copiilor și Elevilor Vatra Dornei și Casa de Cultură „Platon Pardău”

Data: 14 aprilie 2026

Ora: 16:00

Locaţia: Casa de Cultură „Platon Pardău”

Denumirea evenimentului: Spectacol de varietăți muzicale „E primăvară-n ochii tăi”

Organizator: Centrul Cultural Bucovina și Casa de Cultură „Platon Pardău”

COMUNA CIOCĂNEȘTI

Data: 28-29 martie 2026

Ora: 10:30

Locaţia: Casa de Cultură „Florin Gheucă”

Denumirea evenimentului: Festivalul Național al Ouălor Încondeiate

Organizator: Muzeul Național al Ouălor Încondeiate și Centrul Cultural „Bucovina”

COMUNA DORNA CANDRENILOR

Data: 05 aprilie 2026

Ora: –

Locaţia: Primăria Comunei Dorna Candrenilor

Denumirea evenimentului: Expoziție de ouă încondeiate

Organizator: Primăria Comunei Dorna Candrenilor

Data: 13 aprilie 2026

Ora: 17:00

Locaţia: Căminul Cultural Dorna Candrenilor

Denumirea evenimentului: Balul Gospodarilor

Organizator: Primăria Comunei Dorna Candrenilor

COMUNA POIANA STAMPEI

Perioada: 05 aprilie 2026

Orele: 09:00-17:00

Locaţia: Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”

Denumirea evenimentului: „De Florii la Poiana Stampei” (expoziție de ouă încondeiate, degustări produse pascale, concert pascal)

Organizator: Primăria Poiana Stampei și Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”

COMUNA ȘARU DORNEI

Perioada: 31 martie 2026

Ora: 12:00

Locaţia: Căminul Cultural Șaru Dornei

Denumirea evenimentului: Concurs „Oul Magic”

Organizator: Primăria Șaru Dornei și Școala Gimnazială Șaru Dornei

ZONA FĂLTICENI

MUNICIPIUL FĂLTICENI

Data: 01-30 aprilie 2026

Orele: 08:00-16:00 (Miercuri-Duminică)

Locaţia: Muzeul Apelor „Mihai Băcescu”

Denumirea evenimentului: „Oameni, locuri, obiceiuri” (expoziție de desene cu plante medicinale – Plante din grădina Maicii Domnului)

Organizator: Muzeul Apelor „Mihai Băcescu”

Data: 30 martie-03 aprilie 2026

Ora: –

Locaţia: Școala Gimnazială „Ion Irimescu”

Denumirea evenimentului: Tradiții prin suflet de copil (atelier de creație, pictură pe ouă decorative)

Organizator: Muzeul de Artă „Ion Irimescu”, Școala Gimnazială „Ion Irimescu” și Școala Gimnazială „Al. I. Cuza”

Data: 14-30 aprilie 2026

Ora: 16:00

Locaţia: Biblioteca Municipală „Eugen Lovinescu”

Denumirea evenimentului: Reprezentări vizual plastice Mircea Bunescu -Expoziția „Ataraxie”

Organizator: Muzeul de Artă „Ion Irimescu”, Biblioteca Municipală „Eugen Lovinescu” și Primăria Municipiului Fălticeni

Data: 03 aprilie 2026

Ora: –

Locaţia: Biserica „Sf. Ilie”

Denumirea evenimentului: Atelier de încondeiat ouă”

Organizator: Parohia „Sf. Ilie”

ORAŞUL LITENI

Data: 17 aprilie 2026

Orele: 12:00-22:00

Locaţia: Izvorul Tămăduirii – Poiana Ursului și Stadionul „Ionel Pintiliescu” Liteni

Denumirea evenimentului: Zilele orașului Liteni (spectacol artistic)

Organizator: Primăria Orașului Liteni

COMUNA RĂDĂȘENI

Perioada: 30-31 martie 2026

Ora: –

Locaţia: Biserica „Sfinții Mercurie și Ecaterina”

Denumirea evenimentului: Atelier de încondeiat ouă „Învierea Domnului văzută prin ochi de copil”

Organizator: Parohia „Sfinții Mucenici Mercurie și Ecaterina”

Perioada: 31 martie 2026

Orele: 11:00-14:00

Locaţia: Biserica „Sfântul Mercurie și Sfânta Ecaterina”

Denumirea evenimentului: Simboluri pe coajă de ou

Organizator: Școala Gimnazială „Ion Lovinescu” și Biserica Voievodală din Rădășeni

* Slujbe religioase – Floriile, Deniile din Săptămâna Patimilor, Învierea Domnului, Sfințirea coșului pascal – în toate bisericile și mănăstirile din județ