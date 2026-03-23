ELSE (SOMEONE) – Premiera Trupei PI de la Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava, în colaborare cu Teatrul Municipal „Matei Vișniec”

Marți, 24 martie 2026, de la ora 18:00, Trupa de teatru PI a Colegiului Național „Ștefan cel Mare” Suceava, în parteneriat cu Teatrul Municipal „Matei Vișniec”, prezintă, pe scena teatrului sucevean, premiera spectacolului ELSE (SOMEONE). Intrarea este liberă pentru toți spectatorii.

Spectacolul reprezintă o adaptare realizată de actorul și regizorul Cătălin Ștefan Mîndru după textul dramaturgului german Carina Sophie Eberle, în traducerea lui Ciprian Marinescu. Opt elevi ai colegiului au lucrat intens la această producție încă din septembrie 2025: Iasmina Alessandra Bujorean, Tamara Ursache, Teodora Ursan, Daria Sofia Bursuc, Denis Andrian, Alexandru Gavrilean și Nicolae Biliuță, fiind asistați tehnic de Matei-Ștefan Rusu. Regia este semnată tot de Cătălin Ștefan Mîndru, care coordonează Trupa PI de cinci ani și care a montat anterior, împreună cu acești liceeni, cinci spectacole pe texte contemporane semnate de dramaturgi de referință: Elise Wilk, Teona Farmatu, Alexandra Pâzgu, Alexandra Felseghi și, acum, Carina Sophie Eberle.

Spectacolul abordează, cu sensibilitate și curaj artistic, o temă stringentă a societății actuale: abuzul emoțional și abuzul sexual asupra tinerilor. Prin povestea unui grup de prieteni care își petrec ultima vacanță de vară din liceu într-o stațiune montană, textul explorează modul în care o adolescentă, Else, ajunge să se confrunte cu o situație de presiune și manipulare din partea unui adult apropiat familiei. Regizorul subliniază că spectacolul nu doar expune realitatea, ci și invită la reflecție asupra cauzelor profunde – educația precară, lipsa comunicării în familie, toleranța socială față de comportamente abuzive – și asupra importanței de a recunoaște limitele, de a spune „NU” și de a nu rămâne tăcuți.

„Else poate deveni oricând SOMEONE ELSE”, transmite Cătălin Ștefan Mîndru, atrăgând atenția asupra necesității conștientizării, a educației preventive și a sprijinului real acordat tinerilor pentru a-și construi o personalitate puternică și autonomă.

Distribuția spectacolului este următoarea: • Iasmina Alessandra Bujorean – Else • Tamara Ursache – Cissy • Teodora Ursan – Ada • Daria Sofia Bursuc – Bertha • Denis Andrian – Otto / Dorsday • Alexandru Gavrilean – Paul • Nicolae Biliuță – Felix

Regia: Cătălin Ștefan Mîndru Asistență tehnică: Matei-Ștefan Rusu Durata: 1 oră și 30 de minute

Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava continuă tradiția de susținere a tinerilor artiști, oferind spațiu, suport tehnic și logistic pentru ca pasiunea liceenilor să se transforme în spectacole de calitate profesională.