Tânărul atlet dornean Zara Casian Marius aduce două medalii de argint pentru CSM „DORNA” Vatra Dornei

În weekendul 21-22 martie 2026, la Sala de Atletism „Doina Melinte” din Bacău, s-a desfășurat Campionatul Național de Sală U16, unde sportivul Zara Casian Marius, legitimat la CSM „DORNA” Vatra Dornei și antrenat de profesorul Cristian Prâsneac, a obținut două medalii de argint, devenind vicecampion național la probele de 1500 metri și 800 metri.

Sâmbătă, 21 martie, tânărul dornean a cucerit medalia de argint la proba de 1500 metri, iar duminică, 22 martie, a repetat performanța la 800 metri, aducând astfel două noi trofee valoroase în palmaresul clubului din Vatra Dornei. Este prima participare a sportivului la o finală națională la categoria juniori U16, reușită obținută prin efort susținut în pregătire.

Antrenorul Cristian Prâsneac a declarat: „Sportivul meu a fost prezent la prima finală la categoria juniori. Am lucrat mult în pregătire pentru această competiție, nu eram favoriți la medalii, dar am plecat foarte hotărâți de acasă și, la finalul competiției, am adus dornenilor două medalii de argint. Cred că dacă Marius Casian va fi foarte serios și motivat, o să ajungă un mare atlet. Aș vrea să mulțumesc și celor care ne sprijină: conducerea clubului CSM „DORNA” Vatra Dornei, Consiliul Local Vatra Dornei, precum și sponsorilor Dorna Medical și Nidart Bucovia Mobila la comandă.”