Marele Premiu al Festivalului-Concurs „Buna Vestire” de la Fundu Moldovei a fost acordat Coralei „SFÂNTUL IOAN CEL NOU” a Catedralei Arhiepiscopale Suceava



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Duminică, 22 martie 2026, la Casa de Cultură din comuna Fundu Moldovei s-a desfășurat cea de-a XXXIV-a ediție a Festivalului-Concurs Național de Muzică Corală Religioasă Ortodoxă „Buna Vestire”. Evenimentul de tradiție a reunit 27 de formații corale și grupuri de muzică psaltică din județele Suceava, Botoșani, Iași, Neamț, Constanța și din Strășeni – Republica Moldova, oferind publicului un adevărat maraton de interpretări de înaltă ținută artistică și duhovnicească.

Manifestarea a fost organizată de Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, Consiliul Județean Suceava, Centrul Cultural „Bucovina”, Primăria comunei Fundu Moldovei, Inspectoratul Școlar Județean Suceava și Asociația de Cultură „Dimitrie Gusti” Fundu Moldovei. Concursul a început la ora 11:00 și s-a desfășurat pe parcursul întregii zile, într-o atmosferă de profundă emoție și trăire spirituală.

Juriul, alcătuit din personalități de referință ale muzicii și teologiei, a fost prezidat de conf. univ. dr. Irina Zamfira Dănilă (Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași) și a inclus: prof. Ceică Loredana Mihaela (ISJ Suceava), prof. Emil Forfotă (dirijor, Câmpulung Moldovenesc), pr. prof. Lucian Tablan-Popescu și arhid. prof. Paul Hristea Iușcă (Seminarul Teologic „Mitropolitul Dosoftei” Suceava), dr. muzicolog Constanța Cristescu (Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România) și prof. Irina Maria Niga (Colegiul Național „Dragoș Vodă” Câmpulung Moldovenesc).

Premiile au fost acordate după cum urmează:

Secțiunea Coruri de Copii (10–14 ani) • Premiul I – Corul „DOREMI”, Miroslava, Iași (dirijor prof. Dumitru Corina Elena) • Premiul II – Corul „NIKOLAOS”, Sadova, Suceava (dirijor pr. Simion Mîndrilă) • Premiul III – Corul „ANIMA”, Ilișești, Suceava (dirijor prof. Țaran Amina) • Premiul special – Corul „PALTINUL”, Păltinoasa, Suceava (dirijor prof. Olari Ioan Adrian)

Secțiunea Licee cu profil muzical și teologic • Premiul II – Corul „GLORIA DEI”, Mănăstirea Neamț (dirijor pr. prof. Cojocariu Vasile Adrian)

Secțiunea Coruri ale așezămintelor culturale • Premiul I – Corala Preoțească a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților „ȘTEFAN NOSIEVICI”, Suceava (dirijor pr. Ciprian Curcă) • Premiul I – Corul „ECOU DORNEAN”, Vatra Dornei (dirijor pr. Iulian Borgovan) • Premiul II – Grupul coral „DIVERTIS”, Strășeni, Republica Moldova (dirijor prof. Viorica Popa) • Premiul II – Corul „ANACHRON”, Sadova (dirijor prof. Irina Maria Niga) • Premiul III – Corul de Cameră „IOAN D. CHIRESCU”, Cernavodă, Constanța (dirijor Bălănică Manuel Vasile) • Premii speciale – Corul Casei de Cultură Fundu Moldovei (dirijor prof. Niga Irina Maria) și Corala „SFÂNTA ELISABETA” a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților (dirijor Apetroae Ana Maria)

Secțiunea Formații / Grupuri de muzică psaltică • Premiul I – Grupul Psaltic „VICTOR OJOG”, Mănăstirea Neamț (dirijor pr. Brumă Marius Gabriel) • Premiul II – Corul „SFÂNTUL IOAN BOTEZĂTORUL”, Botoșani (dirijor prof. Bulboacă Gheorghe) și Grupul Psaltic „ANGELOS”, Rădăuți (dirijor pr. Florea Adrian) • Premiul III – Grupul Psaltic „BASILEUS”, Iași; „KERYGMA”, Cornu Luncii și „FILOTHEOS”, Botoșani

Secțiunea Coruri parohiale • Premiul II – Corala „ÎNVIEREA”, Fălticeni (dirijor pr. prof. Hariuc Valerian Claudiu) și Corul „TROIȚA”, Siret (dirijor Varga Florin Gabriel)

Marele Premiu al ediției a fost acordat Coralei „SFÂNTUL IOAN CEL NOU” a Catedralei Arhiepiscopale Suceava, dirijor pr. prof. Lucian Tablan-Popescu, pentru valoarea artistică deosebită și expresivitatea interpretării.

Festivalul „Buna Vestire” își reconfirmă, și în 2026, statutul de reper al vieții cultural-spirituale din Bucovina, promovând cu consecvență valorile autentice ale muzicii corale religioase și întărind legăturile dintre tradiție, credință și artă.