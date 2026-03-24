Olimpiada Națională de Limba Germană Modernă revine la Suceava: Zece elevi suceveni vor reprezenta județul

Municipiul Suceava va găzdui, în perioada 28 martie – 2 aprilie 2026, Olimpiada Națională de Limba Germană Modernă, un eveniment de excelență academică care reunește elevi talentați din întreaga țară. Competiția, dedicată atât competențelor lingvistice, cât și creativității și spiritului de echipă, va transforma Suceava într-un important centru educațional și cultural.

Festivitatea de deschidere va avea loc sâmbătă, 28 martie 2026, ora 17:00, în aula Liceului Teoretic „Filadelfia” Suceava, în prezența participanților, profesorilor coordonatori și a invitaților oficiali.

Duminică, 29 martie 2026, se va desfășura proba scrisă la Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava, etapă în care elevii își vor demonstra nivelul de cunoaștere a limbii germane.

În zilele de luni și marți, 30 și 31 martie 2026, concurenții vor fi repartizați în echipe mixte formate din 7–8 elevi provenind din județe diferite, în funcție de nivelul de studiu (A2, B1, B2, C1). Echipele vor elabora și pune în scenă piese de teatru inspirate din cărți alese, activitate care combină competențele lingvistice cu creativitatea, colaborarea și expresivitatea artistică.

Miercuri, 1 aprilie 2026, va avea loc jurizarea proiectelor la Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava, unde echipele își vor prezenta creațiile în fața comisiei.

Evenimentul se va încheia joi, 2 aprilie 2026, cu festivitatea de premiere, tot la Teatrul „Matei Vișniec”, moment ce va celebra performanțele și efortul tuturor participanților.

Lotul județului Suceava este alcătuit din următorii elevi:

Mawas Fadia – Liceul Teoretic „Filadelfia” Suceava, clasa a VIII-a – nivel A2 (VII-VIII), prof. Boiciuc Raluca Clipa Elise – Liceul Teoretic „Filadelfia” Suceava, clasa a VIII-a – nivel A2 (VII-VIII), prof. Boiciuc Raluca Dumitrescu Tiberiu – Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava, clasa a VIII-a – nivel B1 (VII-VIII), prof. Greciuc Ramona și prof. Crudu Mihai Pituc Cristian-Patrick – Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți, clasa a VIII-a – nivel B2 (VII-VIII), prof. Sfințițchi Nicoleta Caciur Ștefan Ionuț – Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți, clasa a IX-a – nivel A2 (IX-X), prof. Popovici Angelica Rusu Sofia-Alida – Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava, clasa a IX-a – nivel B2 (IX-X), prof. Crudu Mihai și prof. Zaharia Anca Gula Lois-Emanuela – Liceul Teoretic „Filadelfia” Suceava, clasa a IX-a – nivel C1 (IX-X), prof. Crudu Loredana Solcan Bianca – Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava, clasa a X-a – nivel B1 (IX-X), prof. Mihaela Aanei Adam Loah Cezara – Liceul „Natanael” Suceava, clasa a X-a – nivel C1 (IX-X), prof. Besiadețchi Ana-Maria Hreniuc Paula – Liceul Teoretic „Filadelfia” Suceava, clasa a XI-a – nivel B1 (XI-XII), prof. Boiciuc Raluca

Elevii suceveni vor fi însoțiți de prof. Nicoleta Sfințițchi (Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” / Colegiul „Andronic Motrescu” Rădăuți).

Etapa județeană a Olimpiadei a fost coordonată de inspectorul școlar pentru limbi moderne, prof. Gabriela Parascheva Hisem.

Olimpiada Națională de Limba Germană Modernă reprezintă nu doar o competiție academică de înalt nivel, ci și o oportunitate de dezvoltare personală, colaborare interculturală și promovare a valorilor europene prin intermediul limbii germane.