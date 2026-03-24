Luptătorul sucevean Bogdan Floriștean luptă pentru titlul interimar  Fight Clubbing

Luptătorul de kickboxing din Suceava, Bogdan Floriștean, va urca vineri în ring într-un meci extrem de important, în care îl va înfrunta pe spaniolul Javier Galvez, sportiv cu experiență în cadrul prestigioasei promoții ONE Championship.

Confruntarea are ca miză titlul interimar al promoției Fight Clubbing, una dintre cele mai apreciate organizații de profil. O eventuală victorie i-ar deschide lui Floriștean drumul către lupta pentru titlul mondial, reprezentând un pas decisiv în cariera sa.

Sportivul sucevean este determinat să obțină un rezultat favorabil și să confirme forma excelentă în care se află, într-un meci care se anunță spectaculos.