Precizări oficiale de la Parchetul Fălticeni: Dosarul accidentului rutier soldat cu 4 răniți a fost declinat către Parchetul Tribunalului Suceava pentru tentativă de omor

Parchetul de pe lângă Judecătoria Fălticeni a emis marți un comunicat prin care corectează informațiile eronate și dezinformarea apărute în spațiul public privind modul de instrumentare a dosarului penal întocmit în urma accidentului rutier petrecut sâmbătă, 21 martie 2026, în care au fost vătămate corporal 4 persoane.

Potrivit procurorilor, în urma probelor administrate până în prezent, fapta a fost încadrată juridic ca tentativă de omor, astfel încât dosarul a fost înaintat încă de duminică, 22 martie 2026, cu propunere de declinare a competenței, către Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava, pentru a fi analizat potrivit atribuțiilor legale.

Comunicatul subliniază, de asemenea, că la nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Fălticeni nu a fost înregistrată nicio solicitare din partea reprezentanților mass-media privind stadiul sau situația dosarului.

Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava.