Fabrică de bani falși demontată în Suceava: grup infracțional internațional cu legături în Bulgaria, prins cu 1,2 milioane euro contrafăcuți și cocaină

Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iași, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Iași, au efectuat astăzi 6 percheziții domiciliare în județele Suceava și Ilfov, într-un dosar complex privind constituirea unui grup infracțional organizat specializat în falsificarea de monedă euro.

Din investigații a reieșit că, începând din octombrie 2025, patru persoane – trei cetățeni români și un cetățean italian – au constituit o grupare infracțională organizată în județul Suceava. Liderul grupului ar fi achiziționat aparatură de înaltă performanță și o cantitate însemnată de hârtie specială (de ordinul sutelor de kilograme) din străinătate, amenajând o tipografie clandestină într-un imobil aflat în construcție din zona rurală a județului.

Cetățeanul italian, cunoscut la nivel internațional pentru activități de falsificare de monedă, avea rolul de instructor tehnic și facilitator al legăturilor externe. Grupul ar fi vizat stabilirea de conexiuni infracționale în Bulgaria, țară care a adoptat recent moneda euro ca monedă națională.

Ieri, 23 martie 2026, în urma unei acțiuni comune româno-bulgare, persoana de origine italiană, doi cetățeni români și doi cetățeni bulgari au fost depistați în Sofia, în timp ce dețineau și transportau aproximativ 1.200.000 de euro falși (bancnote de 100 euro) și un kilogram de cocaină.

Astăzi, la una dintre locațiile percheziționate din Suceava, anchetatorii au descoperit „fabrica de bani”, ridicând imprimante, componente electronice, hârtie specială și bancnote contrafăcute în cupiuri de 50 și 100 de euro.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Suceava și al Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.

Cercetările continuă la sediul DIICOT – Serviciul Teritorial Iași, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, falsificare de monede, punere în circulație de valori străine falsificate și deținere de instrumente în vederea falsificării.