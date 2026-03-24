25.000 de copii și tineri din Cantus Mundi celebrează 10 ani de Ora Pământului – Suceava se alătură cu zeci de coruri și ansambluri

Sâmbătă, 28 martie 2026, de la ora 20:30, Programul Național Cantus Mundi marchează Ora Pământului printr-un val impresionant de concerte și recitaluri simultane în toate cele 41 de județe ale României, în municipiul București și în Republica Moldova. Un număr record de 25.000 de copii și tineri din corurile și ansamblurile Cantus Mundi vor transmite, prin voce și muzică, un mesaj de solidaritate și armonie cu planeta, sărbătorind totodată 10 ani de la prima lor participare la acest demers internațional.

Evenimentul reunește sute de formații vocale care vor interpreta, în aer liber sau în locații simbolice, repertorii dedicate naturii, unității și responsabilității față de mediul înconjurător. Accesul publicului este liber la toate manifestările organizate de Cantus Mundi.

La Suceava, Ora Pământului va răsuna în mai multe locații:

Suceava – Esplanada Casei de Cultură a Sindicatelor Corul „Poco Crescendo” și Corul „Vivat Musica” (dirijor Iulia-Elena Buraciuc), Corul „Vox Angeli” (dirijor Maria Holotă), Corul „Ștrumfii MC” (dirijor Lavinia Ocsana Palaghianu), Corul „Fii Bucovinei” (dirijor Giorgiana Ghiță), Corul „Vocile primăverii” (dirijor Adriana Caliniuc), Corul „Arioso” (dirijor Mădălina-Elena Ruscan), Grupul Folk „D.O.R.” (dirijor Cristian Ilie Doboș), Corul „Glas Eminescian” (dirijor Tiberiu Ionuț Hîrceag), Corul „Rogvaiv”, Corul „Voces” și Corul „Juniorilor” (dirijor Ioana Simian), Corul „Vocalis” (dirijor Gabriela Ioana Prepeliță), Corul „Junior” (dirijor Letiția Franciuc).

Comuna Arbore – Școala Gimnazială „Luca Arbure" Corul Școlii Gimnaziale „Luca Arbure" (dirijor Elena-Simona Cotos).

Comuna Bosanci – Școala Gimnazială „Bosanci" Corul „Lumină lină" (dirijor Tamara-Loredana Bujorean).

Comuna Bosanci – Parcul Eroilor Corul „Melos" (dirijor Giorgiana Bivol).

Cumpărătura (com. Bosanci) – Școala Primară „Cumpărătura" Corul „Micii cântăreți" (dirijor Angela Brahariu).

Câmpulung Moldovenesc – Școala Gimnazială „Bogdan Vodă" Corul „Vivat" (dirijor Otilia Mahu).

Comuna Dornești – Școala Gimnazială „Dornești" Corul Școlii Gimnaziale Dornești (dirijor Elena-Simona Cotos).

Comuna Frumosu – Școala Gimnazială „Ion Șuhane" Corul „Ecouri" (dirijor Gianina Virginia Niga).

Fălticeni – Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza" Corul „Crystal voices" (dirijor Alexandrina Triși).

Fălticeni – Școala Gimnazială „Mihail Sadoveanu" Corul „Eufonia" (dirijor Mirabela Cotleț).

Gura Humorului – Școala Gimnazială „Teodor Bălan" Corul „BeRythm" (dirijor Cristina Loredana Cobzuc).

Comuna Mălini – Școala Gimnazială „Nicolae Labiș" Corul „Plaiuri mălinene" (dirijor Claudia Axinte).

Siret – Colegiul Tehnic „Lațcu Vodă" Corul „Gaudeamus" (dirijor Ianoș Zirca).

Siret – Parcul Școlii Gimnaziale „Petru Mușat" Corul „Floare de colț" (dirijor Ianoș Zirca).

Lista completă a corurilor și ansamblurilor participante la nivel național poate fi consultată pe website-ul Cantus Mundi. Eventualele modificări locale de program, determinate de condițiile meteo, vor fi anunțate pe canalele oficiale ale formațiilor.

Ora Pământului 2026 cu Cantus Mundi reprezintă un moment de unitate, educație ecologică și celebrare a muzicii corale, prin care zeci de mii de copii și tineri transmit un mesaj puternic de respect și grijă față de planeta noastră.