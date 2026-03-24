„Oamenii teatrului” – spectacol-eveniment unic la Suceava, de Ziua Mondială a Teatrului



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Vineri, 27 martie 2026, de la ora 19:00, Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava invită publicul la un spectacol aniversar inedit, dedicat Zilei Mondiale a Teatrului. Regizat de Daniel Bucur, „Oamenii teatrului – simfonia unei echipe” promite să fie o reprezentație specială, care scoate la lumină universul interior al întregii echipe a teatrului: actori, tehnicieni și personal administrativ.

Daniel Bucur revine la Suceava după ce, în ianuarie, a montat spectacolul dedicat artistului Mihai Pânzaru PIM. De această dată, regizorul propune o experiență multimedia emoționantă, construită pe o scenă dominată de o rotativă simbolică și proiecții video confesive. Pasiunile ascunse ale oamenilor teatrului – muzică, pictură, dans, literatură – devin protagonistele unui spectacol care deconstruiește bariera dintre culise și public, transformând echipa „invizibilă” într-un organism viu care își exprimă identitatea prin imagine și sunet.

„Este o invitație rară de a vedea teatrul nu ca pe o instituție, ci ca pe o comunitate vibrantă de oameni care visează și creează împreună”, subliniază regizorul Daniel Bucur.

Spectacolul se înscrie în seria manifestărilor dedicate Zilei Mondiale a Teatrului, sărbătorită anual pe 27 martie din 1961, la inițiativa Institutului Internațional de Teatru (ITI). Anul acesta, mesajul internațional al zilei este semnat de actorul american Willem Dafoe, Director Artistic al Departamentului de Teatru al Bienalei din Veneția.

„…Deși tehnologia ne servește, problema profundă rămâne: nu mai știm cine se află la celălalt capăt al firului, iar asta contribuie la o criză a adevărului și a realității. Internetul poate ridica întrebări, dar rareori reușește să captureze acea stare de uimire pe care o creează teatrul. O uimire care se naște din atenție, din implicare și din comunitatea spontană a celor aflați într-un cerc de acțiune și reacție.

Ca actor și creator de teatru, rămân un adept al puterii sale. Într-o lume tot mai divizată, mai controlată și mai violentă, provocarea noastră este să nu lăsăm teatrul să fie corupt: nici să devină o simplă afacere comercială care oferă divertisment prin distragere, nici să rămână o instituție prăfuită care doar conservă tradiții. Trebuie, în schimb, să-i hrănim puterea de a conecta oameni, comunități și culturi și, mai ales, capacitatea de a ne întreba: încotro ne îndreptăm?

Teatrul adevărat provoacă felul în care gândim și ne încurajează să ne imaginăm lucrurile la care aspirăm. Suntem animale sociale, proiectați biologic pentru a interacționa cu lumea. Fiecare simț este o poartă către o întâlnire, iar prin această întâlnire ne definim mai clar pe noi înșine. Prin poveste, estetică, limbaj, mișcare și scenografie – teatrul, ca formă de artă totală, ne poate face să vedem ce a fost, ce este și, mai ales, ce ar putea deveni lumea noastră.” (Willem Dafoe)

Mesajul integral al actorului Willem Dafoe cu prilejul Zilei Mondiale a Teatrului 2026, îl puteți accesa în acest link:

Intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile. Rezervările se fac pe platforma www.bilet.ro sau telefonic la casieria teatrului – 0759 048 677.