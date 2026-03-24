Castorii Suceava se califică la Turneul Final B al Campionatului Național U14 Masculin



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Clubul de Baschet Castorii Suceava a obținut calificarea la Turneul Final B al Campionatului Național U14 Masculin, după ce a dominat turneul semifinal organizat chiar la Suceava, în perioada 20–22 martie 2026.

Echipa antrenată de Ovidiu Stafie a înregistrat trei victorii convingătoare în cele trei meciuri disputate:

57–30 cu CSS Râmnicu Vâlcea

114–22 cu Phoenix Suceava

62–53 cu CSS Târgu Jiu

Calificarea s-a decis în ultimul meci, unul extrem de disputat și tensionat, câștigat cu scorul de 62–53 în fața formației din Târgu Jiu, într-o sală plină de susținători.

Aceasta reprezintă a doua calificare consecutivă la Turneul Final B pentru Castorii Suceava, confirmând progresul constant al echipei, construit în ultimii doi ani prin muncă susținută, disciplină și continuitate.

„Această calificare este rezultatul muncii și al progresului constant al băieților noștri. Atmosfera creată de părinți și susținători a avut un rol esențial în momentele decisive. Ne dorim ca baschetul sucevean să continue să crească și să atragă cât mai mulți copii către sport”, a declarat antrenorul Ovidiu Stafie.

Castorii Suceava își propune să continue evoluția la Turneul Final B și să reprezinte cu succes municipiul Suceava în competițiile naționale.