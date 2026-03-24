Femeie reținută 24 de ore pentru refuz de prelevare mostre biologice după ce a fost depistată în trafic pe DJ 209G, în localitatea Straja


Parchetul de pe lângă Judecătoria Rădăuți a dispus, luni, măsura reținerii preventive pentru 24 de ore față de o femeie cercetată pentru săvârșirea infracțiunii de „refuz sau sustragere de la prelevarea de mostre biologice”.

Potrivit comunicatului Biroului de informare publică și relații cu presa, incidentul a avut loc în noaptea de 23 martie 2026, în jurul orei 03:50, pe DJ 209G, pe raza localității Straja. Femeia a fost identificată în trafic la volanul unui autoturism marca Mercedes și a refuzat testarea cu aparatul etilotest și drugtest.

Ulterior, a fost condusă la Spitalul Municipal Rădăuți „Sf. Doctori Cozma și Damian”, unde a refuzat explicit și neechivoc prelevarea mostrelor biologice de sânge și urină necesare stabilirii alcoolemiei sau a prezenței substanțelor psihoactive, deși i-au fost aduse la cunoștință prevederile legale și consecințele refuzului.

Procurorul de caz a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpată și a instituit, totodată, măsura controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile.

Cercetările continuă în vederea lămuririi tuturor împrejurărilor de fapt și stabilirii răspunderii penale.


