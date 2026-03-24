Judecătoria Suceava respinge propunerea de arestare preventivă pentru cei doi bărbați cercetați în dosarul cu lemn ilegal din Frasin

Judecătoria Suceava a respins, ca neîntemeiată, propunerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava de arestare preventivă a celor doi inculpați reținuți ieri în dosarul privind infracțiuni silvice grave.

Este vorba despre Luchian Vasile, de 48 de ani, din comuna Vama, administrator al societății SC TRANS LUKY SRL (cu punct de lucru în Frasin), și Cosar Petrică, de 38 de ani, din Frasin, delegat și șofer în cadrul aceleiași firme.

Prin încheierea pronunțată astăzi, 24 martie 2026, ora 15:00, instanța a dispus punerea în libertate a celor doi, dacă nu sunt arestați sau reținuți în altă cauză.

Cei doi sunt cercetați pentru multiple infracțiuni prevăzute de Legea 331/2024 privind Codul Silvic, respectiv transport ilegal de material lemnos (în formă continuată), fals informatic în sistemul informațional integrat pentru păduri și deținerea în depozit a unui volum de lemn care depășește limita legală față de stocul scriptic.

Conform probelor administrate până în prezent, cei doi ar fi organizat și executat cel puțin 47 de transporturi ilegale de aproximativ 1.000 mc de material lemnos și ar fi depozitat fără documente legale încă aproximativ 2.500 mc de lemn, cu un prejudiciu total estimat la peste 200.000 de euro.

Ancheta continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava, pentru stabilirea întregii activități infracționale și identificarea eventualelor alte persoane implicate.