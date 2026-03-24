Gheorghe Șoldan: Varianta de ocolire sud-est a Sucevei prinde contur- lucrările ar putea începe chiar din acest an

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a anunțat marți că varianta de ocolire sud-est a municipiului Suceava avansează rapid, urmând ca proiectul să fie scos la licitație încă din această vară.

„Am analizat soluțiile propuse de proiectant și am ales traseul optim, astfel încât să scoatem proiectul la licitație până în această vară. Finalizăm în câteva săptămâni studiul de fezabilitate și intrăm apoi în etapa de licitație pentru proiectare și execuție, cu un termen de doar 14 luni. Începem lucrările chiar de anul acesta, iar în mai puțin de un an și jumătate ar trebui să fie gata”, a declarat Gheorghe Șoldan.

Varianta de ocolire sud-est va avea o lungime de aproximativ 12,5 kilometri și va conecta DN2 (E85), de la intrarea în Suceava dinspre Fălticeni, cu DN29 (E58), la ieșirea spre Botoșani. Prin acest traseu se va realiza decongestionarea semnificativă a traficului rutier din interiorul municipiului Suceava.

Proiectul reprezintă una dintre cele mai importante investiții în infrastructura rutieră a județului și va contribui atât la fluidizarea circulației, cât și la creșterea siguranței rutiere și la dezvoltarea economică a zonei.