Colegiul Prefectural Suceava a aprobat Planul de acțiuni pentru 2026: 224 de obiective și 468 de măsuri concrete pentru dezvoltarea județului

Sub conducerea prefectului Traian Andronachi Colegiul Prefectural s-a reunit marți 24 martie 2026, ora 10:00, în Sala de ședințe a Direcției pentru Agricultură Județeană Suceava, pentru a analiza activitatea instituțiilor publice deconcentrate și a stabili prioritățile pentru perioada imediat următoare.

În cadrul ședinței a fost prezentat și aprobat Planul de acțiuni pentru anul 2026, un document strategic ambițios care cuprinde 224 de obiective și aproximativ 468 de acțiuni structurate pe domenii prioritare: finanțe publice, agricultură, transporturi, energie, economie și digitalizare, dezvoltare regională, educație, sănătate și ordine publică.

Printre măsurile principale anunțate se numără:

Finanțe publice : creșterea gradului de conformare fiscală și reducerea termenelor de soluționare a solicitărilor contribuabililor (până la 20 de zile pentru cererile online).

: creșterea gradului de conformare fiscală și reducerea termenelor de soluționare a solicitărilor contribuabililor (până la 20 de zile pentru cererile online). Agricultură : continuarea programelor de sprijin pentru fermieri și gestionarea eficientă a fondurilor europene prin Planul Național Strategic 2023–2027.

: continuarea programelor de sprijin pentru fermieri și gestionarea eficientă a fondurilor europene prin Planul Național Strategic 2023–2027. Infrastructură și transporturi : accelerarea proiectelor majore, inclusiv realizarea drumului expres Suceava–Botoșani, modernizarea Aeroportului „Ștefan cel Mare” Suceava și dezvoltarea rețelei rutiere județene.

: accelerarea proiectelor majore, inclusiv realizarea drumului expres Suceava–Botoșani, modernizarea Aeroportului „Ștefan cel Mare” Suceava și dezvoltarea rețelei rutiere județene. Energie: realizarea unui parc fotovoltaic pentru producerea de energie din surse regenerabile.

În contextul apropierii Sărbătorilor Pascale, instituțiile cu atribuții în domeniul ordinii și siguranței publice au prezentat măsurile speciale adoptate:

Inspectoratul de Poliție Județean Suceava va intensifica acțiunile preventive și de control, cu prezență activă în zonele aglomerate și pe principalele artere, inclusiv prin monitorizarea traficului cu mijloace tehnice.

Inspectoratul de Jandarmi Județean Suceava va asigura ordine publică în zona lăcașurilor de cult și în zonele cu aflux mare de persoane, cu aproximativ 140 de jandarmi mobilizați și dispozitive permanente de intervenție.

mobilizați și dispozitive permanente de intervenție. Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor va intensifica controalele în abatoare, unități de procesare, piețe și unități de alimentație publică în perioada 20 martie – 10 aprilie.

Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor a verificat deja 28 de operatori economici, aplicând sancțiuni în valoare de 230.000 lei și retrăgând produse neconforme.

La finalul ședinței s-a subliniat importanța unei colaborări interinstituționale strânse și a monitorizării permanente a implementării măsurilor asumate.

Instituția Prefectului – Județul Suceava va urmări îndeaproape îndeplinirea obiectivelor stabilite, cu scopul asigurării unui climat de ordine, siguranță și dezvoltare echilibrată la nivelul întregului județ.