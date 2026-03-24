Ateliere și expoziție de construcții LEGO, la Shopping City Suceava

În perioada 27 – 29 martie 2026, Shopping City Suceava găzduiește o nouă ediție a evenimentului Zilele Fanilor LEGO, dedicat tuturor pasionaților de construcții creative. Organizat în parteneriat cu Asociația Brickenburg, recunoscută la nivel internațional pentru proiectele sale impresionante, evenimentul promite o experiență captivantă pentru vizitatorii de toate vârstele. Expoziția evidențiază creativitatea și ingeniozitatea din spatele acestor construcții, aducând în prim-plan unele dintre cele mai elaborate și originale creații din universul LEGO.

Timp de trei zile, vizitatorii centrului comercial vor avea ocazia să exploreze o expoziție spectaculoasă ce reunește milioane de piese LEGO transformate în machete originale de mari dimensiuni. Printre atracții se numără construcții interactive precum trenuri în mișcare, carusele, automobile sau roboți, alături de unele dintre cele mai emblematice seturi LEGO realizate de-a lungul timpului.

Totodată, copiii sunt invitați să participe la ateliere de construcții cu piese lego menite să stimuleze imaginația, creativitatea și spiritul de echipă. Acestea au loc zilnic, între orele 10:00 și 20:00, din oră în oră, fiecare sesiune având o durată de 60 de minute. Atelierele sunt destinate copiilor cu vârsta de peste 3 ani, în limita a 20 de participanți per sesiune. Înscrierile se fac pe loc, în zona spațiului de joacă, amenajat lângă magazinul Pepco.

Seria activităților creative, care pun imaginația și îndemânarea la lucru, este completată, pe 28 martie 2026, de atelierele organizate în colaborare cu Club Rubik Suceava, unde provocarea zilei devine celebrul cub Rubik. Atelierele se desfășoară conform următorului program: între orele 14:00 – 15:30, prima sesiune, și 16:00 – 17:30, a doua sesiune. Participarea este gratuită, în limita a maximum 16 copii per atelier, iar vârsta recomandată este de peste 6 ani.

Accesul la ateliere, precum și la expoziție este gratuit, oferind astfel o oportunitate excelentă pentru familii și pasionați să descopere universul LEGO într-un mod interactiv și educativ.