Jazz In The Library – un concert intim printre rafturi de cărți, de Ziua Internațională a Jazz-ului

Pe 30 aprilie 2026, de Ziua Internațională a Jazz-ului, Suceava Jazz Fest organizează un eveniment special și intim: Jazz In The Library. Un concert live care va transforma Librăria Alexandria (fosta Casa Cărții) din Suceava într-o scenă de jazz autentică, unde muzica se va împleti cu mirosul de carte și atmosfera caldă a rafturilor pline de povești.

Evenimentul va avea loc începând cu ora 19:30, într-un cadru restrâns și deosebit de intim, cu o capacitate limitată la doar 100 de locuri. Pe scenă va urca Andreea Sălăvăstru – Urban Jazz Tales, acompaniată de o trupă completă de excepție:

Andreea Sălăvăstru – voce

Ștefan Coman – saxofon

Emanuel Stempel – pian

Balan Daniel – Hammond

Tudor Stănescu – chitară

Codrin Pălimaru – bass

Constantin Stavrat – baterie

Publicul va avea ocazia să asculte jazz live reinterpretat modern, direct și plin de energie, într-un spațiu neconvențional, unde de obicei se răsfoiesc pagini, nu se ascultă solo-uri de saxofon.

„Jazz In The Library nu este un concert mare, ci o seară intimă în care 100 de oameni vor simți jazz-ul altfel – aproape de artiști, înconjurați de cărți și de povești. Este modul nostru de a celebra Ziua Internațională a Jazz-ului, recunoscută de UNESCO, într-un mod original și memorabil”, au transmis organizatorii de la Suceava Jazz Fest.

Intrarea se face pe bază de bilet, la prețul de 79 lei (suport pentru artiști). Biletele sunt disponibile pe platforma https://www.ambilet.ro/bilete/jazz-in-the-library-libraria-alexandria-suceava/. Numărul limitat de locuri recomandă rezervarea din timp.

Evenimentul face parte din seria inițiativelor Suceava Jazz Fest, care a debutat cu succes în iulie 2025 și continuă să aducă jazz de calitate în locații neașteptate din Suceava.