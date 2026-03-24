ISU Suceava, apel la donare de sânge pentru Vasile Ignat, grav rănit în accidentul din Fălticeni: Starea lui s-a ameliorat ușor, dar urmează să fie supus unei intervenții chirurgicale



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



ISU „Bucovina” Suceava a transmis marți seara un comunicat privind starea de sănătate a colegului lor, Vasile Ignat, grav rănit în accidentul rutier produs sâmbătă, 21 martie, în municipiul Fălticeni.

Potrivit sursei oficiale, starea lui Vasile Ignat rămâne în continuare gravă, însă medicii au constatat o ușoară ameliorare față de zilele anterioare. În perioada imediat următoare, când starea pacientului va permite, acesta va fi supus unei intervenții chirurgicale complexe la Spitalul de Urgență Floreasca din București.

Pentru reușita operației, pompierul va avea nevoie de sânge.

ISU „Bucovina” face un apel către toate persoanele care pot dona sânge, indiferent de grupa sanguină, să se prezinte la centrele de donare pentru Vasile Ignat, internat la Spitalul Floreasca București.

„Mulțumim tuturor pentru gândurile bune și pentru susținere! Dumnezeu să vă răsplătească și să ne bucure pe toți cu întoarcerea lui Vasile în rândul nostru!”, se arată în comunicatul ISU Suceava.

Orice persoană care dorește să ajute prin donare de sânge este rugată să menționeze numele Vasile Ignat la centrele de transfuzie sanguină.