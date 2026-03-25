Restaurarea Cetății de Scaun a Sucevei intră în linie dreaptă: cisterna medievală va fi pusă în valoare și integrată în circuitul turistic

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a efectuat marți, 24 martie 2026, o vizită de lucru la Cetatea de Scaun a Sucevei, cel mai vizitat obiectiv turistic al județului, pentru a verifica stadiul lucrărilor de restaurare și punere în valoare a cisternei medievale.

Alături de vicepreședintele Consiliului Județean, Nicolae Robu, și de directorul Muzeului Național al Bucovinei, Emil Ursu, oficialul a inspectat șantierul aflat în plină desfășurare. Lucrările vizează în primul rând eliminarea infiltrațiilor de apă care amenințau structura fortăreței medievale.

„Am intervenit la timp și am salvat cetatea”, a precizat Gheorghe Șoldan.

Vizita a inclus și șantierul arheologic al cisternei medievale, descoperită inițial în 1952 în curtea interioară a cetății. Cercetările au ajuns deja la adâncimea de -6,5 metri. Pentru a elimina orice risc de prăbușire și pentru a stabili cu precizie adâncimea reală a construcției, investigațiile vor continua prin foraj mecanic și prelevarea de carote.

Potrivit comunicatului de presă transmis de președintele Gheorghe Șoldan, cisterna – element esențial care a asigurat apa necesară apărătorilor și a contribuit decisiv la rezistența cetății în timpul asediilor – va fi, în sfârșit, valorificată turistic. Obiectivul va fi iluminat din interior și acoperit cu sticlă, astfel încât să poată fi integrat în siguranță în circuitul de vizitare al Cetății de Scaun a Sucevei.

Lucrările de restaurare și punere în valoare a cisternei fac parte din amplul proiect de reabilitare a întregului ansamblu medieval, unul dintre principalele puncte de atracție turistică ale județului Suceava.