Primăria Suceava lansează sondaj pe Facebook privind reglementarea păcănelelor

Primăria Municipiului Suceava a lansat miercuri, 25 martie 2026, un sondaj public pe pagina oficială de Facebook a instituției prin care îi consultă pe suceveni cu privire la modul în care ar trebui reglementate activitățile de jocuri de noroc de tip slot-machine („păcănele”) în municipiu, cu excepția pariurilor sportive și a Loteriei Naționale.

Sondajul a fost inițiat de administrația locală pentru a afla opinia cetățenilor înainte de a lua eventuale măsuri administrative privind aceste activități. Întrebarea centrală adresată sucevenilor este: „Care este opinia dumneavoastră privind reglementarea activităților de jocuri de noroc de tip slot-machine („păcănele”) în municipiul Suceava (cu excepția pariurilor sportive și a Loteriei Naționale)?”

Participanții pot alege una dintre următoarele variante de răspuns:

Menținerea acestora, dar cu restricționare strictă (limitare în apropierea unităților de învățământ, lăcașurilor de cult, spațiilor verzi și de agrement, imobilelor rezidențiale și instituțiilor culturale) și introducerea unor taxe locale mai mari pentru operatori

Menținerea fără modificări

Menținerea acestora, dar cu introducerea unor taxe locale mai mari pentru operatori

Eliminarea completă a acestor activități

Sondajul rămâne activ pe pagina de Facebook a Primăriei Municipiului Suceava, iar administrația locală încurajează sucevenii să își exprime opinia. Rezultatele finale vor fi luate în considerare la elaborarea eventualelor reglementări locale privind jocurile de noroc.