FOTO/VIDEO- Fabrica de bani falși de la Burla: Trei suceveni reținuți pentru fabricarea a aproximativ 2 milioane de euro falși

Polițiștii Brigăzilor de Combatere a Criminalității Organizate din Iași și Suceava, împreună cu procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Iași, au efectuat percheziții domiciliare ieri, 24 martie 2026, și au reținut trei cetățeni români de 25, 31 și 41 de ani, cercetați pentru constituirea unui grup infracțional organizat, falsificare de monede, complicitate la falsificare de monede, punerea în circulație de valori străine falsificate și deținerea de instrumente în vederea falsificării.

Din probatoriul administrat reiese că, începând din luna octombrie 2025, cei trei, împreună cu un cetățean italian, au constituit un grup infracțional organizat care a acționat pe teritoriile României și Bulgariei până la data de 24 martie 2026. Bărbatul de 41 de ani, liderul grupului, ar fi înființat în județul Suceava o imprimerie clandestină destinată producerii de bancnote false în cupiuri de 200, 100 și 50 de euro. Acesta ar fi procurat hârtia și materialele speciale, iar împreună cu cetățeanul italian (colider) ar fi transportat bancnotele falsificate în ambele țări.

Potrivit anchetatorilor, în intervalul octombrie 2025 – 24 martie 2026, gruparea ar fi fabricat bancnote contrafăcute în valoare totală de aproximativ 2.000.000 de euro, cea mai mare parte (aproximativ 1.200.000 de euro) fiind distribuită pe teritoriul Bulgariei.

În cursul perchezițiilor efectuate în localitatea Burla, anchetatorii au identificat „fabrica de bani” amenajată într-un imobil aflat în construcție, situat într-o zonă izolată. Au fost ridicate 1.281.400 de euro falși, pigmenți, holograme, coli de hârtie A3, un dispozitiv CNC laser cu răcire pe aer, o presă termică, echipamente informatice, imprimante și alte mijloace de probă.

Astăzi, 25 martie 2026, procurorii DIICOT urmează să sesizeze judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Iași cu propunere de arestare preventivă a celor trei reținuți pentru 30 de zile.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul ofițerilor Oficiului Național Central pentru Combaterea Traficului de Monedă din cadrul IGPR, al jandarmilor din Inspectoratul de Jandarmi Județean Suceava și al Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.

Toate persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție și de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală.

Video: https://youtu.be/hm4xlJNRb-0